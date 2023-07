Miguilim faz lançamento duplo com Líria Porto e Jorge Fernando dos Santos

671

"Belo Horizonte em letra e música" e "Sem pecado não tem salvação": lançamentos na Livraria da Rua (foto: Reproduç ão Miguilim)

A Editora Miguilim promove, no outro sábado (29/7), um duplo lançamento na Livraria da Rua (Antônio de Albuquerque, 913, Savassi).Entre 11h e 14h, a poeta Líria Porto e o escritor Jorge Fernando dos Santos autografam, respectivamente, "Sem pecado não tem salvação" e "Belo Horizonte em letra e música".Finalista do prêmio Jabuti em 2015 e homenageada na última Fliaraxá, Líria Porto recebeu do ilustrador Maurízio Manzo a provocação de traduzir em desenhos os seus poemas mais apimentados. Foi assim que surgiu "Sem pecado não tem salvação", seu oitavo livro.Já o jornalista, escritor e compositor Jorge Fernando passou quatro anos em uma intensa pesquisa sobre músicas que foram inspiradas pelas ruas, praças e personagens de Belo Horizonte.Entre os vários entrevistados no livro estão nomes de peso da cena musical da cidade, como Affonsinho Heliodoro, Celso Adolfo, John Ulhoa, Lô Borges, Márcio Borges, Marina Machado, Maurício Tizumba, MC Papo, Milton Nascimento, Pacífico Mascarenhas, Paulinho Pedra Azul, Podé Nastácia, Roger Deff, Samuel Rosa, Tavito, e Toninho Horta.Completa a programação o show "Tango e otras herbas", do músico argentino Demian Alimenti, em que mistura tango, canções tradicionais argentinas e músicas latino-americanas, no formato voz e violão.