Fliaraxá confirma presença da italiana Lisa Ginzburg

Lisa Ginzburg: presença confirmada em Minas (foto: Divulgação/Bárbara Ledda)

A italiana Lisa Ginzburg foi confirmada como uma das convidadas da 11ª edição do Fliaraxá, na cidade mineira. Filósofa e tradutora, autora de diversos romances, ela lançará o livro “Cara paz”, finalista em 2021 do prêmio Strega e que chega ao Brasil pela editora Nós.O festival ocorre de 5 a 9 de julho, no estádio Fausto Alvim, em Araxá, e Ginzburg falará com o público no sábado, dia 8, às 21h.