Carrascoza seleciona contos e trechos de livros para celebrar 60 anos

João Anzanello Carrascoza selecionou contos e trechos de seus romances para celebrar os 60 anos de idade e os 30 anos de carreira no livro "Seleta: Um mundo de brevidades", da editora José Olympio.



"A pinça usada em tal recolha tem numa de suas hastes o gosto do escritor por ter gerado estes textos e, nas outras hastes, as preferências advindas dos leitores. Agrupei-os em nichos que, de certa forma, representam minhas inquietações e também meus limites como ficcionista. É o punhado de água que me coube apanhar do mar no qual estamos todos flutuando, como náufragos", explica o autor, com a prosa lírica que tanto encanta os leitores.



"As breves narrativas são pequenos olhares ao efêmero da vida - aquilo que deságua em epifanias e transfigurações", afirma o texto de apresentação da José Olympio, que comemora 90 anos de existência.



Com 272 páginas, a "Seleta" de Carrascoza tem na capa, criada por Raquel Matsushita, a reprodução de trinta quadrados que evocam as três décadas de carreira do autor paulista, nascido em Cravinhos em 1962, conhecido por obras como "Aos 7 e aos 40", "Caderno de um ausente", "Inventário do azul", "Catálogo de perdas" e "Aquela água toda".