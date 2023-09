Loteria dos EUA sorteia R$ 4,6 bilhões e brasileiros podem concorrer

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Uruguaio ganha US$ 1 milhão na Powerball jogando pela TheLotter; brasileiros também podem participar (foto: Divulgação/TheLotter)



Final de mês e o dinheiro está curto? Este pode ser o incentivo que faltava para jogar na Powerball, a loteria dos EUA, e concorrer ao prêmio de 925 milhões de dólares, mais de 4,6 bilhões de reais, sorteado neste sábado, 30/09.

1 milhão de dólares, equivalente a 5 milhões de reais! O desejo de realizar o sonho de se tornar milionário não é exclusivo dos brasileiros e dos estadunidenses. Um uruguaio sortudo já conseguiu alcançar esse objetivo tentando a sorte com a Powerball dos EUA on-line através da TheLotter , um site licenciado para compra de bilhetes oficiais de loteria. Ele ganhou um incrível prêmio secundário de, equivalente a

O vencedor explicou ao TheLotter que escolheu jogar através dessa plataforma porque, geralmente, ganhar na loteria no Uruguai não muda muito a vida das pessoas. Os prêmios costumam ser pequenos, então mesmo ganhando, não se conquista muito com o valor. Agora, com o novo milhão, ele planeja comprar um belo apartamento e garantir que seu futuro financeiro esteja seguro.

O que torna essa história ainda mais interessante é que o sortudo vem usando o mesmo conjunto de números especiais por anos, quer esteja jogando na Powerball ou na Mega Millions. Esses números estão relacionados ao nascimento de seu filho, como a data e hora de nascimento, e até o peso ao nascer.

Como a TheLotter valoriza seus clientes e está sempre ansiosa para ouvir sobre as experiências com a plataforma. Pediram, então, a opinião do ganhador sobre o serviço e ele não poupou elogios. Chamou de "incrível" a oportunidade que a plataforma oferece para que pessoas de fora da Europa e dos EUA participem das maiores loterias do mundo, no conforto de suas casas, sem revelar suas identidades. Ele também não pretende parar tão cedo; está ansioso para continuar tentando a sorte em busca de um prêmio ainda maior.

Concorra a US$ 925 milhões neste sábado, na Powerball, jogando pela TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)

Como comprar bilhetes oficiais do Brasil?

O primeiro passo é acessar a página da loteria Powerball na TheLotter . Em seguida, escolher cinco números principais e um número adicional. Por fim, basta pressionar o botão de jogar na parte inferior da tela e pronto, já está participando do sorteio!

Ao ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Já ganhando o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio presencialmente.

Este sábado a sorte pode estar com os brasileiros!

A sorte sorriu para um homem comum do Uruguai com 1 milhão de dólares. Será que agora ela atravessará a fronteira e fará de um brasileiro o ganhador do jackpot da Powerball dos EUA? Uma coisa é certa: se não comprar um bilhete, a sorte não estará ao seu lado.

sábado, e tenha a chance de ganhar um prêmio que pode mudar a sua vida, no valor de US$ 925 milhões, o equivalente a R$ 4,6 bilhões. Boa sorte! Jogue online no TheLotter no próximo sorteio, neste, e tenha a chance de ganhar um prêmio que pode mudar a sua vida, no valor de, o equivalente a. Boa sorte!

Powerball sorteia o equivalente a R$ 4,6 bilhões em 30 de setembro (foto: Divulgação/TheLotter)

