Concorra na loteria dos Estados Unidos que acumula mais de R$ 3,2 bilhões

Participe do sorteio da Powerball com a TheLotter e concorra a US$ 672 milhões (foto: Divulgação/TheLotter)







Nesta quarta-feira, 20 de setembro, um brasileiro poderá se tornar o feliz vencedor da Powerball, loteria dos EUA, recebendo um prêmio extraordinário de 672 milhões de dólares, mais de R$ 3,2 bilhões, se acertar todos os 6 números principais e o Powerball.

Quem nunca sonhou em ter uma vida repleta de luxo e conforto?

Essa é a promessa do jackpot da Powerball dos Estados Unidos e agora, graças à TheLotter, você pode participar desse sonho americano emocionante sem sair do Brasil!

TheLotter acertaram 4 números e o número da Powerball e ganharam fantásticos 50.000 dólares americanos cada. E não é só isso! Ao jogar com a TheLotter , você também tem a chance de ganhar prêmios secundários. Isso significa que, no caso de não acertar todos os números, ainda pode ganhar um prêmio em dinheiro. Recentemente, dois jogadores brasileiros daacertaram 4 números e o número da Powerball e ganharam fantásticos 50.000 dólares americanos cada.

Brasileiros podem concorrer à loteria estadunidense para ganhar mais de R$ 3,2 bilhões (foto: Divulgação/TheLotter)

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas. Ao utilizar o serviço de bilhetes de loteria on-line da TheLotter, você participa dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar como qualquer outra pessoa que os comprou em uma loja física.

Entenda como é fácil e seguro jogar on-line com TheLotter

Crie uma conta: isso leva apenas alguns minutos e é muito fácil de fazer.

isso leva apenas alguns minutos e é muito fácil de fazer. Escolha seus números: agora é a parte emocionante! Selecione seus próprios números ou opte pelo gerador de números automático se estiver se sentindo com sorte.

agora é a parte emocionante! Selecione seus próprios números ou opte pelo gerador de números automático se estiver se sentindo com sorte. Compre seu bilhete: depois de escolher seus números, é necessário comprar um bilhete usando uma variedade de métodos de pagamento incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros.

depois de escolher seus números, é necessário comprar um bilhete usando uma variedade de métodos de pagamento incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros. A TheLotter fornece seus ingressos: agentes locais nos EUA compram o bilhete físico em seu nome e escaneiam uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal.

agentes locais nos EUA compram o bilhete físico em seu nome e escaneiam uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal. Acompanhe os resultados: após o sorteio é possível verificar os resultados na sua conta TheLotter. Ao ganhar, a TheLotter cuida de todo o processo de reclamação do prêmio por você. O valor é entregue na íntegra para o ganhador, 100% sem comissões. A TheLotter já pagou mais de 120 milhões de dólares para mais de 8 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo (foto: Divulgação/TheLotter)



Por que jogar com a TheLotter?

A TheLotter é uma plataforma segura e confiável que existe há mais de 20 anos. Contam com uma equipe de suporte ao cliente dedicada a responder todas as perguntas e sanar as preocupações. Ao jogar com a TheLotter, seus ganhos são garantidos, já que não cobram nenhuma comissão sobre os prêmios.

Ganhando quantias acima de US$ 200 mil, a empresa te dá todo o suporte necessário para você resgatar o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos. Já ao ganhar prêmios mais baixos, o valor é depositado diretamente na sua conta pessoal.

Desde o lançamento em 2002, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 120 milhões de dólares pagos para mais de 8 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

TheLotter agora, escolha seus números da sorte e compre seu bilhete para concorrer aos US$ 672 milhões, mais de 3,2 bilhões de reais, do próximo sorteio da Não perca a chance de realizar seus sonhos e mudar sua vida para sempre. Crie uma conta naagora, escolha seus números da sorte e compre seu bilhete para concorrer aos, do próximo sorteio da Powerball dos EUA.

O próximo bilionário do Brasil pode ser você! (foto: Divulgação/TheLotter)

