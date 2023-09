Brasileiros podem concorrer ao prêmio de R$ 2,2 bilhões da Powerball

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Powerball sorteia, nesta quarta-feira, 06 de setembro, o valor de R$ 2,2 bilhões (foto: Divulgação/TheLotter)



Amanhã, quarta-feira, 6 de setembro, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos vai entregar um prêmio extraordinário de 461 milhões de dólares, mais de R$ 2,2 bilhões, que em uma única noite pode colocar qualquer um entre os mais ricos do país.

Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas. Ao utilizar o serviço de bilhetes de loteria online da TheLotter , você participa dos sorteios da Powerball com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que alguém que comprou seus bilhetes em uma loja física.

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, pois um jogador de El Salvador anteriormente ganhou o prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço. Talvez o próximo sorteio traga um novo grande ganhador da TheLotter na Powerball, e quem sabe, o ganhador pode ser alguém do Brasil!

Brasileiros podem participar da loteria estadunidense através do serviço da TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)

Como comprar bilhetes oficiais do Brasil?

O primeiro passo é acessar a página da loteria Powerball na TheLotter . Em seguida, escolher cinco números principais e um número adicional. Pressionando o botão de jogar na parte inferior da tela, você já está participando do sorteio.

Ao jogar online com a TheLotter, uma variedade de métodos de pagamento está disponível para escolher, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros. Os bilhetes da Powerball custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier.

É possível adquirir os bilhetes on-line, fácil, rápido e barato (foto: Divulgação/TheLotter)

Como funciona a TheLotter?

Assim que o seu pedido é confirmado, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos adquire o bilhete oficial da Powerball em seu nome e envia uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal.

Com uma presença estabelecida em mais de 20 países, a TheLotter assegura uma política de reembolso caso a experiência não atenda às suas expectativas. E para quaisquer dúvidas ou questões que possam surgir, o portal disponibiliza um serviço de atendimento ao cliente em português, acessível 24 horas por dia, garantindo suporte abrangente aos jogadores.

O que acontece ao ganhar

O jogador vencedor do prêmio recebe o valor na íntegra, 100% sem comissões!

Ao ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro é depositado diretamente na sua conta bancária. Já ao ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arca com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio presencialmente.

A TheLotter já foi responsável por mais de 120 milhões de dólares pagos para mais de 8 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo (foto: Divulgação/TheLotter)

Panamenha ganha jackpot de US$ 30 milhões

Desde o lançamento, em 2002, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, com mais de US$ 120 milhões de dólares pagos para mais de 8 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria on-line, como a de A.D., uma aposentada do Panamá que ganhou 30 milhões de dólares jogando na loteria da Flórida. Contente com o prêmio, a panamenha relatou que o dinheiro recebido a ajudaria muito.

Os valores sorteados pela TheLotter tem potencial de mudar o rumo da vida dos ganhadores.

Jogue hoje mesmo!

quarta-feira, 6 de setembro, e tenha a chance de ganhar US$ 461 milhões! Compre agora na TheLotter seus ingressos oficiais do Powerball para o próximo sorteio realizado amanhã,, e tenha a chance de ganhar

Concorra ao prêmio de 461 milhões de dólares, mais de R$ 2,2 bilhões (foto: Divulgação/TheLotter)