Sua chance de ganhar R$ 7,5 bilhões com o sorteio da Mega Millions

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Mega Millions sorteia o terceiro maior prêmio da história da loteria dos Estados Unidos (foto: Divulgação/TheLotter)



1,55 bilhão de dólares, equivalente a R$ 7,5 bilhões, está marcado para terça-feira, 8 de agosto, e será o terceiro maior da história da loteria dos Estados Unidos. O jackpot da noite de sexta-feira da Mega Millions já eram impressionantes 1,35 bilhão de dólares, mas como o valor não saiu para nenhum jogador, o prêmio acumulou!

O valor da loteria Mega Millions aumenta cada vez que não há vencedor do grande prêmio. Passaram-se 114 dias desde o último vencedor e agora com jogadores entusiasmados em todo o Brasil e no mundo inteiro, muitos deles novatos no jogo, o prêmio da loteria Mega Millions está em níveis históricos.

A maneira mais segura, prática e totalmente legal de jogar na Mega Millions diretamente do Brasil é por meio da plataforma TheLotter , o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder no mundo.

A expectativa e o entusiasmo em torno deste enorme prêmio da Mega Millions continuam a varrer o Brasil, com os jogadores sonhando acordados sobre o que podem fazer se ganharem esse dinheiro.

Será que dessa vez o prêmio vai pro bolso de um brasileiro? Jogando com responsabilidade pela TheLotter esta pode ser a sua chance!

Esta terça-feira, 08 de agosto, Mega Millions sorteia o prêmio de 1,55 bilhão de dólares (foto: Divulgação/TheLotter)

3 etapas para jogar no prêmio de US$ 1,55 bilhão

Ao jogar online com a TheLotter, os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros:

acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional. clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Ao ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Ganhando o jackpot da Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio presencialmente!

É fácil jogar com a TheLotter! Siga os três passos para concorrer ao prêmio (foto: Divulgação/TheLotter)

Milhões de jogadores já ganharam

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada e já pagou mais de US$ 121 milhões em prêmios para mais de 8 milhões de bilhetes premiados do mundo todo, incluindo Equador, Colômbia, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque, Espanha, entre outros.

A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria online, como a de A.D., uma aposentada do Panamá que ganhou 30 milhões de dólares jogando na loteria da Flórida.

Panamenha ganha prêmio de 30 milhões de dólares com a TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)

Com apenas um bilhete é possível ganhar

Basta jogar para ter a chance de ganhar o enorme jackpot da Mega Millions! Se alguém do Panamá ganhou um incrível prêmio em uma das loterias americanas depois de ter comprado bilhetes oficiais online na TheLotter, um brasileiro também poderia ganhar!

Se precisar de mais informações sobre como jogar na Mega Millions e concorrer ao prêmio de US$1.55 bilhão do Brasil, nesta terça-feira, visite o site da TheLotter.

Boa sorte!

Participe do prêmio histórico da Mega Millions jogando com a TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse