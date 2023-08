Quem será o sortudo que ganhará os R$ 6 bilhões da Mega Millions?

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Brasileiros podem concorrer ao prêmio da Mega Millions com a ajuda da TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)



A mundialmente famosa loteria Mega Millions dos Estados Unidos sorteará, nesta sexta-feira, 4 de agosto, um jackpot de $1,25 bilhão de dólares, equivalente a R$ 6 bilhões, o suficiente para transformar vidas de gerações inteiras!

O recorde do maior jackpot de todos os tempos da Mega Millions foi de um prêmio no valor de US$ 1.537 bilhão, que saiu para um bilhete da Carolina do Sul, em 2018.

Agora, a Mega Millions está cada vez mais perto de quebrar esse recorde! E quanto mais alto o jackpot, mais sortudo será quem acertar os 6 números vencedores. Será que dessa vez o prêmio vai pro bolso de um brasileiro?

Felizmente, a lei dos Estados Unidos permite que qualquer estrangeiro ganhe prêmios de loterias americanas. Por isso, cada vez mais brasileiros são adeptos destas loterias.

A maneira mais segura, prática e totalmente legal de jogar na Mega Millions diretamente do Brasil é por meio da plataforma TheLotter , o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder no mundo. Voce%u0302 so%u0301 precisa dar o primeiro passo, que é jogar. Tudo é possível!

Mega Millions sorteia nesta sexta-feira, 4 de agosto, um prêmio de $1,25 bilhão de dólares (foto: Divulgação/TheLotter)

3 passos para jogar na TheLotter e concorrer ao prêmio de US$ 1,25 bilhão

Ao jogar on-line com a TheLotter, os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros:

acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional; clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio; ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

No caso de ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Já ao ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio!

Milhões de jogadores estrangeiros já ganharam!

Jogadores estrangeiros que participam on-line tem a mesma chance de ganhar em relação a quem está nos EUA (foto: Divulgação/TheLotter)

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, e já pagou mais de US$ 121 milhões em prêmios para mais de 8 milhões de bilhetes premiados do mundo todo, incluindo Equador, Colômbia, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque, Espanha, entre outros.

Panamenha ganha jackpot de US$ 30 milhões

Panamenha ganha prêmio de 30 milhões de dólares jogando com a TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)

A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria on-line, como a de A.D., uma aposentada do Panamá que ganhou 30 milhões de dólares jogando na loteria da Flórida. Ao receber a grande notícia, a nova ganhadora exclamou empolgada: “Meu Deus, não posso acreditar! Eu precisava muito do dinheiro, você não imagina o quanto!”.

Quando é o próximo sorteio?

Nesta sexta-feira acontece o próximo sorteio da Mega Millions, se precisar de mais informações sobre como jogar do Brasil, visite o site da TheLotter.

Jogue e concorra ao enorme jackpot da Mega Millions! Se alguém do Panamá ganhou um incrível prêmio em uma das loterias americanas depois de ter comprado bilhetes oficiais on-line na TheLotter, um brasileiro também pode ganhar! Voce%u0302 so%u0301 precisa dar o primeiro passo e jogar, tudo é possível!

Boa sorte!

