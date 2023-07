Mega Millions acumula e prêmio chega a R$ 4 bilhões; veja como concorrer

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Participe da loteria americana Mega Millions diretamente do Brasil com a TheLotter (foto: Divulgação/TheLotter)

O que falta para você mudar radicalmente de vida e realizar todos os seus sonhos? Se a sua resposta foi dinheiro, a sua hora é agora! A loteria americana Mega Millions vai sortear, nesta sexta-feira, 28 de julho, um prêmio de US$ 910 milhões, o equivalente a mais de R$ 4 bilhões. Faça as suas apostas!

Mega Millions acredita em novo recorde ainda este ano

O recorde do maior jackpot de todos os tempos da Mega Millions é atualmente definido por um prêmio de US$ 1,537 bilhão reivindicado por um bilhete da Carolina do Sul em 2018. Com o sorteio do novo valor, a Mega Millions está cada vez mais perto de quebrar esse recorde. Este é o momento perfeito para começar a jogar!

Graças a TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder do mundo, você pode jogar do Brasil nas maiores loterias internacionais.

O prêmio pode continuar aumentando ou pode ser seu! Não perca a oportunidade de participar e se tornar o próximo bilionário brasileiro.

Visite a TheLotter e comece agora!

Maior jackpot sorteado pela Mega Millions pode ser seu nesta sexta-feira, 28 de julho (foto: Divulgação/TheLotter)

Posso jogar na Mega Millions do Brasil? Sim, com toda certeza!

Não há nenhuma lei nos Estados Unidos que impeça um estrangeiro de reivindicar os prêmios da loteria americana, então jogar on-line é totalmente legal.

Também é muito seguro! A TheLotter é o principal site de loterias há mais de 20 anos e já pagou mais de US$ 121 milhões em prêmios para mais de 8 milhões de bilhetes premiados! Então você pode ter certeza de que receberá seus ganhos - sem nenhuma comissão! Variedade de métodos de pagamento Ao jogar on-line com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros. Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier. Como comprar bilhetes oficiais do Brasil? Com a TheLotter, jogar na Mega Millions de qualquer lugar do mundo é muito fácil! Você pode começar agora com apenas três passos simples: visite o site da TheLotter.com, faça seu cadastro e crie sua conta. selecione a Mega Millions em uma lista com mais de 50 das maiores loterias do mundo. escolha seus números e complete o seu pedido escolhendo o método de pagamento. É só isso! Assim que seu pedido for confirmado, os agentes locais da TheLotter vão comprar os bilhetes em seu nome de um revendedor oficial da Mega Millions. Esses bilhetes serão digitalizados em sua conta on-line, comprovando sua propriedade e permitindo que você visualize as informações dos bilhetes sempre que desejar. É muito fácil de jogar! Com três passos rápidos pela TheLotter você concorre ao prêmio que pode mudar a sua vida (foto: Divulgação/TheLotter) O que acontecerá ao ganhar os prêmios sorteados Se você ganhar, será notificado imediatamente por e-mail e/ou SMS. Ganhando prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Ao ganhar o jackpot da Mega Millions, a The Lotter vai arcar com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio presencialmente nos Estados Unidos. Há duas semanas, dois jogadores brasileiros levaram para casa $50.000 cada, jogando on-line na TheLotter! Essa pode ser a sua chance! Quem será o próximo milionário? $910 milhões de dólares, antes do próximo sorteio, nesta sexta-feira, 28 de julho, ou antes que alguém ganhe esse prêmio astronômico. Não deixe essa oportunidade passar. A sorte está ao seu alcance. Jogue on-line na Mega Millions na TheLotter , concorrendo a, antes do próximo sorteio, nesta, ou antes que alguém ganhe esse prêmio astronômico. Chegou a sua vez! Sua vida pode mudar para sempre. Boa sorte! Mega Millions sorteia US$ 910 milhões esta sexta-feira, 28 de julho (foto: Divulgação/TheLotter) A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse