Chegou a sua hora! Loteria vai sortear prêmio de R$ 5 bilhões

Loteria americana Powerball sorteia US$ 1 bilhão



5 bilhões de reais? Esse é o valor que será sorteado, nesta quarta-feira, 19 de julho, por uma das mais famosas loterias do mundo, a 1 bilhão de dólares, com o intermédio da TheLotter, serviço on-line de bilhetes de loterias. Você consegue imaginar o que fazer com? Esse é o valor que será sorteado, nesta, por uma das mais famosas loterias do mundo, a Powerball dos Estados Unidos . Ficou interessado? A boa notícia é que, mesmo estando no Brasil você pode fazer o seu jogo e concorrer ao prêmio extraordinário de, com o intermédio da TheLotter, serviço on-line de bilhetes de loterias.

A seguir vamos te mostrar como é simples concorrer a este prêmio.

Só para lembrar, em novembro de 2022, a Powerball quebrou o recorde mundial sorteando um jackpot de 2 bilhões de dólares, o que significa mais de R$ 9 bilhões, para um único premiado!

Já pensou em acordar e perceber que é uma das pessoas mais ricas do país? Essa possibilidade pode estar mais próxima do que você imagina. Através da TheLotter , você pode ter a chance de ganhar essa fortuna fenomenal. Acesse o site e veja como é simples!

Brasileiro já recebeu o prêmio de US$ 50,000 com a The Lotter

Recentemente, um brasileiro sortudo ganhou o prêmio de US$ 50,000 na Powerball por meio da TheLotter. Essa é apenas uma prova de que o Brasil também pode fazer parte da lista de vencedores internacionais e que não é necessário estar ou ser dos EUA para ter a vida transformada através das loterias estrangeiras.

Não deixe essa oportunidade passar! A sorte está ao seu alcance!

A TheLotter auxilia brasileiros a participarem das loterias internacionais comprando bilhetes oficiais on-line

Como comprar bilhetes oficiais do Brasil? O primeiro passo é acessar a página da loteria Powerball na TheLotter . Em seguida, escolher cinco números principais e um número adicional. Pressionando o botão de jogar na parte inferior da tela você está participando do sorteio. A TheLotter oferece uma variedade de métodos de pagamento para jogar on-line, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros. Os bilhetes da Powerball custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier. Como funciona a TheLotter? Agentes locais da TheLotter nos Estados Unidos compram os bilhetes oficiais em seu nome e enviam uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma. Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra e 100% sem comissões! Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa fortuna são exatamente as mesmas de alguém jogando nos EUA.

Saiba como utilizar a TheLotter e concorrer aos prêmios

O que acontecerá se você ganhar

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. É por isso que os bilhetes dos clientes da TheLotter são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e recebem na conta pessoal uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

No caso de ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Ganhando o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio pessoalmente!

Você está pronto para transformar seus sonhos em realidade?

Não deixe essa oportunidade passar. A sorte está ao seu alcance. Jogue online na Powerball dos Estados Unidos com a TheLotter antes do próximo sorteio por 1 bilhão de dólares, nesta quarta-feira, dia 19 de julho, ou antes que alguém ganhe esse prêmio astronômico.

Sua vida pode mudar para sempre!

Boa sorte!

(foto: Divulgação/TheLotter)

