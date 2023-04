Seja um bilionário: saiba como concorrer a R$ 2,2 bilhões nesta terça-feira

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Uma das loterias mais famosas do mundo está sorteando um prêmio de US$ 441 milhões, que equivale a 2,2 bilhões de reais. Este é o maior prêmio de loteria que está no ar e, apesar da Mega Millions residir nos Estados Unidos, todo o mundo pode tentar a sorte de se tornar um bilionário no sorteio que será realizado nesta terça-feira, dia 11 de abril.

As loterias americanas não proíbem que estrangeiros participem dos sorteios realizados por elas. Assim, para concorrer ao prêmio basta adquirir seus bilhetes em plataformas on-line, sem sair do Brasil. Com a TheLotter , líder mundial em serviço de compra de bilhetes de loteria on-line, você pode se tornar o mais novo bilionário do mundo sem precisar sair de casa.

“O próximo sorteio da Mega Millions será nesta terça-feira, 11 de abril, com um jackpot no valor de US$ 441 milhões, ou seja, mais de R$ 2,2 bilhões. O prêmio pode acumular ou pode ser ganho no sorteio desta semana", explica Adrian Cooremans, porta-voz da TheLotter.

Quem sabe, o ganhador pode ser alguém do Brasil!





Como jogar na Mega Millions?

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier. Veja abaixo o passo a passo para comprar seus bilhetes:

abrir uma conta gratuita na TheLotter; selecionar a loteria Mega Millions EUA; escolher 5 números principais e um número adicional "Mega Ball"; confirmar a compra e efetuar o pagamento.





O suporte da plataforma funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além disso, ela oferece uma grande variedade de métodos de pagamentos, como Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de um alguém jogando nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo.





Como resgatar o prêmio?

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos Estados Unidos nem residente no país para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano.

Assim, os bilhetes comprados pela TheLotter são guardados em um cofre-forte, nos Estados Unidos, e os clientes recebem em sua conta no site uma cópia digitalizada do bilhete, como prova da propriedade.

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter vai arcar com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio presencialmente, nos EUA.





Milhões de jogadores já ganharam

Sabe qual é a melhor parte de jogar na loteria on-line pela TheLotter? Os clientes não só jogam nas loterias, como também ganham. Há pouco tempo, uma jogadora ucraniana ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Mega Millions, usando a plataforma.

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais de US$ 120 milhões de dólares pagos para mais de 8 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.





Jogue hoje mesmo!

Se alguém do Panamá já ganhou um grande prêmio em uma das loterias americanas ao comprar os bilhetes oficiais on-line na TheLotter, um brasileiro também pode ganhar.

Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio, que vai acontecer nesta terça-feira, 11 de abril, e tenha a chance de ganhar US$ 441 milhões.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/