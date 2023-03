Seja um bilionário: veja como concorrer a R$ 1,8 bilhão nesta sexta-feira

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nesta semana, a Mega Millions está oferecendo um jackpot de US$ 355 milhões, equivalente a R$ 1,8 bilhão. O sorteio será nesta sexta-feira, 31 de março e, embora ainda não seja um novo recorde mundial, o tamanho do prêmio é surpreendente.

E você pode concorrer a este prêmio comprando seus bilhetes da Mega Millions on-line na TheLotter.com

“A TheLotter dá aos jogadores a oportunidade de participar das loterias mais emocionantes do mundo. Milhares de pessoas de todas as partes do mundo compram seus bilhetes de loteria em nosso site”, afirma Adrian Cooremans, porta-voz da TheLotter

“Qual a melhor parte de jogar na loteria on-line na TheLotter? Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo, uma jogadora ucraniana, chamada Nataliia, ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Mega Millions usando o serviço”, diz Cooremans.

4 passos para jogar na loteria do Brasil

Para adquirir seus bilhetes é preciso apenas de alguns minutos e você já vai poder tentar a sorte para ganhar o jackpot da Mega Millions. Basta seguir quatro passos simples para participar do próximo sorteio:

abrir uma conta gratuita na TheLotter; selecionar a loteria Mega Millions EUA.; escolher 5 números principais e um número adicional "Mega Ball"; confirmar a compra e efetuar o pagamento.

Ao jogar on-line com a TheLotter você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros. Todo o processo de compra de bilhetes de loteria on-line é totalmente seguro e transparente, mas se você precisar de ajuda, existe o atendimento ao cliente em português, que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.





Como a TheLotter funciona?

A TheLotter envia seus agentes locais nos Estados Unidos para comprar bilhetes de loterias oficiais em nome dos clientes do mundo todo. O site cobra uma taxa de transação e os clientes recebem uma digitalização dos seus bilhetes antes do sorteio. Não são tiradas comissões dos bilhetes ganhadores.





Mas é seguro e legal?

Segundo as regras das loterias americana, não precisa ser cidadão dos EUA, nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete não deve sair do território americano. É por isso que guardamos em um cofre-forte nos Estados Unidos todas as compras de nossos clientes e os mesmos recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa vai arcar com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada.





Compre os bilhetes da Mega Millions antes sexta-feira

sexta-feira, 31 de março de 2023. E aí, o que você achou? Será que um brasileiro vai faturar o impressionante jackpot desta sexta-feira? Qualquer pessoa do mundo, mesmo do Brasil, pode ser o próximo grande vencedor! É só dar o primeiro passo, entrar no site da TheLotter e comprar os bilhetes da Mega Millions. O sorteio será nesta

Desejamos a você muita sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/