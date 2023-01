Loteria americana sorteia R$ 2,8 milhões neste sábado; veja como concorrer

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Jogar na loteria é uma diversão para muitas pessoas. Seja para quem deseja ganhar uma grande quantia de dinheiro, do dia para a noite, ou para quem curte sentir adrenalina e frio na barriga enquanto espera pelos resultados. Os prêmios em dinheiro da loteria US Powerball atraem milhares de pessoas pelo mundo. E, quem tem sorte, pode se tornar um milionário. Aproveite o sorteio de US$ 572 milhões da Powerball neste sábado para tentar se tornar o mais novo milionário do Brasil.

Melhor do que sonhar em ser um milionário é realizar esse sonho. Hoje, com o avanço da internet, é possível participar dos sorteios das maiores loterias do mundo, sempre que quiser e de onde estiver. Para participar do sorteio da US Powerball, basta adquirir bilhetes oficiais pelo site da TheLotter , o serviço oficial e líder de bilhetes de loteria on-line.

O serviço da TheLotter funciona de forma transparente e rápida. Assim que você decidir quais serão os 6 números da sorte, os escritórios locais da plataforma compram os bilhetes oficiais da Powerball, nos EUA, e enviam uma digitalização para a sua conta privada no site, antes do sorteio.

O próximo sorteio da US Powerball será no sábado, 28 de janeiro, com um prêmio no valor de US$ 572 milhões (o equivalente a R$ 2,8 bilhões). Como as leis dos Estados Unidos não proíbem que um estrangeiro ou um turista possa ganhar prêmios de loteria americanas, todos os brasileiros que comprarem seus bilhetes na TheLotter podem coletar normalmente seus ganhos.





Como jogar e ganhar na Powerball on-line do Brasil?

Jogue na Powerball on-line selecionando cinco números principais de 1 a 69 e um único número Powerball de 1 a 26. Você receberá uma cópia escaneada do seu bilhete oficial da US Powerball na sua conta privada na TheLotter antes de cada sorteio.

Se todos os números do seu bilhete da Powerball forem sorteados neste sábado, você ganha o jackpot da US Powerball! Além do jackpot, você pode ganhar um dos oito prêmios secundários, incluindo o segundo, que começa em US$ 1 milhão!





A TheLotter já pagou mais de US$ 115 milhões

Da compra ao recebimento do dinheiro, a TheLotter é segura e simples. A plataforma não tem nenhuma reivindicação jurídica dos seus bilhetes, o que significa que todos os ganhos são 100% seus, sem cobrança de comissão.

Desde seu início, em 2002, a TheLotter ajudou milhões de jogadores a comprar bilhetes para as maiores loterias do mundo e teve o privilégio de pagar mais de US$ 115 milhões a mais de 8 milhões de bilhetes premiados.





Jogador da TheLotter ganhou US$ 1 milhão em sorteio histórico da Powerball

O recorde mundial de jackpot de loteria foi quebrado em 13 de janeiro de 2016 quando três bilhetes ganhadores dividiram o jackpot de US$ 1,58 BILHÕES da Powerball. Apesar de ainda não termos coroado um bilionário de loteria, um dos nossos jogadores de El Salvador ganhou o prêmio secundário de US$ 1 milhão nesse sorteio que quebrou recordes.





O que acontece quando você ganha?

Caso você ganhe um prêmio após adquirir seus bilhetes na TheLotter, você vai receber notificações de ganho automáticas por e-mail e mensagem de texto (SMS). O dinheiro é depositado na sua conta on-line, assim que os resultados são publicados, logo depois do recebimento do prêmio da operadora oficial de loteria. Se você ganhar um valor alto, como o jackpot, você deve coletá-lo pessoalmente nos EUA. Para isso, a TheLotter vai bancar o seu voo até o país.





Participe do próximo sorteio

Neste sábado, 28 , a loteria Powerball dos Estados Unidos vai sortear o prêmio de US$ 572 milhões de dólares, que é considerado atualmente o maior prêmio do mundo.

Não fique por fora desse sorteio e aproveite a oportunidade de se tornar um milionário. Compre seus bilhetes ainda hoje com três passos simples na TheLotter

A Lotto Direct Limited opera a theLotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade.