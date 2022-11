Loteria: veja como concorrer ao prêmio histórico de R$ 9,7 bilhões

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

prêmio de US$ 1,9 bilhão, o maior jackpot do mundo até agora. Superando seu próprio recorde de US$ 1,58 bilhão, concedido há pouco mais de meia década, a loteria favorita da América mais uma vez sorteia o maior valor em dinheiro, dando a chance de qualquer pessoa do mundo ser o mais novo bilionário. Na noite desta segunda-feira (7), a loteria americana Powerball vai fazer história sorteando um, o maior jackpot do mundo até agora. Superando seu próprio recorde de US$ 1,58 bilhão, concedido há pouco mais de meia década, a loteria favorita da América mais uma vez sorteia o maior valor em dinheiro, dando a chance de qualquer pessoa do mundo ser o mais novo bilionário. Veja neste link como participar do sorteio.

Depois de 41 jogos sem vencedores, a Powerball vai sortear o maior jackpot já oferecido por uma loteria: US$ 1,9 bilhão, mais de R$ 9,7 bilhões. Pessoas do mundo inteiro, incluindo os brasileiros, estão indo em busca do prêmio e escolhendo seus bilhetes. Você também pode participar do sorteio através do site da TheLotter, com bilhetes oficiais on-line.





Como participar do maior sorteio da Powerball

Com o serviço de mensageiros de bilhetes da TheLotter, você pode jogar nas maiores loterias do mundo, de qualquer lugar e a qualquer hora. Quer tentar?

Para participar você deve:

ir para TheLotter.com e crie a sua conta;

selecione a EUA Powerball da lista de mais de 50 das maiores loterias disponíveis no mundo;

da lista de mais de 50 das maiores loterias disponíveis no mundo; escolha seus números de sorte e clique em JOGAR.

Pronto! Agora é só escolher uma forma de pagamento da sua preferência e confirmar o seu pedido. A TheLotter vai comprar os seus bilhetes oficiais da loteria e vai escaneá-los na sua conta on-line para que você possa vê-los antes do sorteio.





Por que jogar em loterias on-line

Jogar on-line em loterias traz várias vantagens: se você quiser jogar nas maiores loterias internacionais, como a Powerball e a Mega Millions sem sair do Brasil, basta acessar o site da TheLotter e adquirir seus bilhetes.

Jogando on-line você não precisa ter que ficar verificando os números sorteados um a um no seu bilhete, se preocupar por não achar ou ter perdido um bilhete ganhador. Você não tem que ficar de olho em nada, o seu bilhete fica salvo na sua conta da TheLotter e a plataforma te avisa diretamente por email e mensagem de texto se você ganhou.





É seguro e legal jogar on-line em loterias?

Sim! A TheLotter usa 128-bit SSL para garantir a segurança dos seus dados pessoais e das suas transações. A plataforma conta com uma equipe profissional de atendimento ao cliente, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Jogar on-line na EUA Powerball é totalmente legal. De acordo com o site oficial do jogo: “Você não precisa ser um cidadão [americano] ou um residente para jogar no jogo,” e não há limites de quem pode comprar um bilhete para a Powerball, jogar e receber os prêmios.

Faça parte do maior evento do ano

1,9 bilhão de dólares, já estão preparados para o evento de hoje à noite. Não perca a chance de ser o mais novo bilionário do país, A venda dos bilhetes para o histórico sorteio da Powerball está aberta e milhares de brasileiros, que sonham em receber os, já estão preparados para o evento de hoje à noite. Não perca a chance de ser o mais novo bilionário do país, acesse o site da TheLotter e saiba como participar.





A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/