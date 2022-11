Loteria Powerball sorteia US$ 1,5 bilhão neste sábado; veja como participar

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação)



Neste sábado (5), a loteria americana Powerball vai sortear um jackpot de 1,5 bilhão de dólares, que corresponde a mais de R$ 7,7 bilhões. Clique aqui e veja como se tornar o mais novo bilionário do Brasil.

Sim! É possível participar do sorteio mesmo estando no Brasil. Para isso, basta acessar o site da TheLotter do seu computador ou celular. Ao utilizar o serviço de bilhetes de loteria on-line, você participa dos sorteios da Powerball com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar como qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

O próximo sorteio será neste sábado, compre agora mesmo seus bilhetes e não perca tempo!





(foto: Divulgação)







Veja como adquirir seus bilhetes on-line

Com o serviço de mensageiros de bilhetes da TheLotter, você pode jogar nas maiores loterias do mundo, de qualquer lugar e a qualquer hora. Veja a seguir o que deve ser feito:

Acesse TheLotter.com e crie a sua conta.

Selecione a EUA Powerball na lista de mais de 50 das maiores loterias disponíveis no mundo.

na lista de mais de 50 das maiores loterias disponíveis no mundo. Escolha seus números de sorte e clique em JOGAR.

Pronto! Em seguida é só escolher a melhor forma de pagamento, e confirmar o pedido. A TheLotter vai comprar os seus bilhetes oficiais da loteria, vai escanear e adicionar na sua conta on-line para que você possa vê-los antes do sorteio.





Seja um bilionário sem sair de casa

Fazer apostas on-line é a nova forma de jogar na loteria. Nos dias de hoje é possível jogar nas maiores loterias internacionais, como a Powerball e a Mega Millions sem sair do Brasil. Assim, você pode ser o próximo bilionário sem nem precisar sair da sua casa.

Jogando on-line na TheLotter você não precisa mais verificar os números sorteados um a um no seu bilhete, ou se preocupar por não achar ou ter perdido um bilhete ganhador. Jogando pela TheLotter você não tem dores de cabeça, já que a plataforma avisa diretamente por email e mensagem de texto (SMS) se você foi o sorteado.





É legal e seguro jogar on-line nas loterias?

É sim! A TheLotter usa 128-bit SSL para garantir a segurança dos seus dados pessoais e das suas transações. Qualquer dúvida que tenha será respondida rapidamente pela equipe profissional de atendimento ao cliente, disponível 24 horas por dia, durante todos os dias da semana.

Jogar on-line na plataforma EUA Powerball é completamente legal. De acordo com o site oficial do jogo: “Você não precisa ser um cidadão americano ou um residente para jogar no jogo” e não há limites de quem pode comprar um bilhete para a Powerball, jogar o jogo e coletar prêmios.

Você pode ficar tranquilo sabendo que jogar on-line na Powerball é seguro e legal, e que os prêmios que ganhar na TheLotter serão seus sem nenhuma comissão!





Comece a jogar ainda hoje no maior jackpot do mundo

neste sábado, dia 05. Não perca a chance de se tornar o próximo bilionário do país. Acesse o O próximo sorteio da EUA Powerball será. Não perca a chance de se tornar o próximo bilionário do país. Acesse o site da TheLotter e compre seus bilhetes on-line, sem precisar sair de casa.





(foto: Divulgação)



A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/