Mega Millions sorteia jackpot de R$ 1,3 bilhão nesta sexta-feira

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação/ The Lotter)

A loteria americana Mega Millions é uma das loterias mais populares do mundo inteiro e qualquer um de nós, sonhou pelo menos uma vez, ganhar o grande jackpot!

O jackpot da Mega Millions, que irá ser sorteado nesta sexta-feira, 17, está em US$ 273 milhões de dólares americanos, mais de R$ 1,3 bilhão. O incrível é que é possível participar desse jogo do Brasil! Sabe como? É só clicar para se cadastrar na TheLotter ,o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder no mundo, e você pode participar do próximo sorteio da Mega Millions.

No decorrer dos anos, a TheLotter pagou mais de US$ 110 milhões em prêmios, para mais de 7 milhões de ganhadores do mundo inteiro! Até à data, a maior ganhadora na TheLotter é uma jogadora do Panamá, a Aura D., que ganhou US$ 30 milhões depois de ter jogado na Lotto Florida. Uma outra história que vale a pena mencionar é a do M.M. de Bagdá que ganhou o jackpot de US$ 6,4 milhões na loteria Oregon Megabucks.

(foto: Divulgação/ The Lotter)



Como a theLotter funciona

"Temos orgulho de oferecer nossos serviços a jogadores do Brasil", afirma o porta-voz da TheLotter, Adrian Cooremans. “Funciona assim: os representantes locais da TheLotter nos EUA compram bilhetes por você. Por esse serviço, o site cobra uma taxa de transação e você receberá uma cópia digitalizada dos seus bilhetes na sua conta privada antes do sorteio.





(foto: Divulgação/ The Lotter)







4 etapas para jogar no prêmio de US$ 273 milhões

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares:

1. vá para a página da Mega Millions na TheLotter

2. escolha o número de linhas nos quais quer jogar;

3. escolha os seus números da sorte;

4. confirme sua compra.

Depois dos sorteios, a TheLotter publica os números ganhadores na página de resultados.





Quando você ganha um prêmio, ele é todo seu!

A TheLotter não cobra taxa de comissão pelos seus ganhos. Quando você ganha um prêmio de loteria na TheLotter, os ganhos são transferidos para a sua conta. Caso a sorte tenha sorrido para você com um prêmio grande, a empresa cobrirá a sua viagem para receber o prêmio pessoalmente.





Jogadores fora dos EUA podem ganhar nas loterias americanas?

Sim! Adrian Cooremans explica: "Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. É por isso que os bilhetes dos nossos clientes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade".





Quando será o sorteio?

Mega Millions com US$ 273 milhões será nesta sexta-feira, 17 de junho de 2022. Alguém do Brasil pode ganhar o enorme jackpot da Mega Millions, tudo é possível. É só dar seu primeiro passo e participar dos sorteios! Jogar na loteria on-line em TheLotter.com é simples e também seguro.

Para mais informações sobre como jogar na Mega Millions online sem sair do Brasil, clique aqui e visite TheLotter.com . Desejamos o melhor da sorte e jogue com responsabilidade!

(foto: Divulgação/ The Lotter)

A TheLotter.com é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 01/08/2018). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: www.rgf.org.mt