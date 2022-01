Saiba como participar do sorteio de R$ 2 bilhões da Mega Millions dos EUA

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nesta semana a loteria Mega Millions dos Estados Unidos sorteará um prêmio de 421 milhões de dólares (mais de R$ 2 bilhões). Veja como participar! O sorteio será na noite de sexta-feira, 28 de janeiro. A Mega Millions é uma das loterias mais famosas do mundo, não só por seus enormes prêmios, mas também pelos milhares de estrangeiros que participam sem estar nos Estados Unidos.

Atualmente existem milhares de pessoas no Brasil que já compraram seus bilhetes oficiais na TheLotter, o serviço líder de bilhetes oficiais de loteria on-line. Assim como você, milhares de brasileiros querem que seus sonhos milionários se tornem realidade!

Para as loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares”.

Como a TheLotter funciona?

Entre na página da da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: cinco números principais e um número adicional.

Clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos irão comprar o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.

Ao ganhar, você poderá desfrutar dos seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto e, se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot de Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber seu prêmio e você não terá que se preocupar com nada!

Se devido à situação atual o ganhador não puder viajar imediatamente, as loterias americanas aguardam até um ano para que o usuário receba seu prêmio. Além disso, se necessário, o cliente pode transferir a passagem para um familiar que possa viajar aos Estados Unidos.

É seguro jogar na loteria on-line?

A TheLotter é um serviço independente de mensageiros para a compra de bilhetes de loterias oficiais. Todos os bilhetes são comprados em nome do jogador, digitalizados e carregados na sua conta privada, garantindo que o cliente é sempre o único proprietário dos seus bilhetes e que ninguém mais pode reclamar o prêmio! Além disso, a empresa garante a devolução do dinheiro da primeira compra, caso o usuário não fique satisfeito com o serviço.

Pelo fato de a TheLotter ser uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (MGA), a coleta de todos os prêmios está sempre garantida, independentemente do local onde você viva, ou da sua nacionalidade. Como a lei dos EUA não proíbe um estrangeiro ou turista de coletar prêmios de loterias americanas, ganhar na loteria online de qualquer lugar do mundo é absolutamente seguro e legal.

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter soube construir uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 105 milhões de dólares pagos a cerca de 7 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Equador, Colômbia, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha, entre outros.

Próximo sorteio

sexta-feira dia 28 de janeiro e você pode ganhar um prêmio colossal de 421 milhões de dólares! Milhares de brasileiros sedentos por milhões já compraram seus bilhetes oficiais on-line e confiaram à TheLotter. Jogue você também na Mega Millions dos Estados Unidos no próximo sorteio nae você pode ganhar um prêmio colossal de 421 milhões de dólares!

Você, já tem os seus bilhetes?

Boa sorte nas loterias!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/