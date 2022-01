Mega Millions Jackpot sorteia R$ 2 bilhões: você pode ser o ganhador

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Todos já ouviram falar nas loterias dos Estados Unidos e os incríveis prêmios que foram entregues ao longo do tempo. A Mega Millions é uma das loterias mais populares do mundo inteiro e qualquer um de nós já sonhou, pelo menos uma vez, ganhar o grande jackpot!

347 milhões de dólares (mais de R$ 1,9 bilhões), na noite de terça-feira, 18 de janeiro. A única maneira de alguém ganhar uma bolada na Mega Millions é jogando na loteria Mega Millions! Nesta semana a loteria Mega Millions dos Estados Unidos sorteará um prêmio deA única maneira de alguém ganhar uma bolada na Mega Millions é jogando na loteria Mega Millions!

Felizmente, você também tem a chance de ganhá-lo comprando seus bilhetes da Mega Millions online em TheLotter.com

“Milhões de pessoas de todas as partes do mundo compram seus bilhetes de loteria em nosso site”, diz Adrian Cooremans, porta-voz do TheLotter.com, o líder mundial em serviço de compra de bilhetes de loteria online.

A TheLotter é um serviço global de mensageiros de bilhetes de loteria que usa agentes locais nos Estados Unidos e em outros países para comprar bilhetes de loteria oficiais em nome de seus clientes no mundo todo. Por este serviço, a empresa acrescenta uma pequena taxa ao preço dos bilhetes, e por isso, a TheLotter não cobra comissões pelos prêmios ganhos pelos usuários, independente do valor deles.

Para as loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares. Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de um alguém jogando nos Estados Unidos.





4 etapas para jogar no prêmio de US$ 374 milhões:

vá para a página da Mega Millions na TheLotter escolha o número de linhas nos quais quer jogar escolha os seus números da sorte confirme sua compra

A venda estará aberta no site até uma hora antes do sorteio, para garantir que você nunca perca a oportunidade de participar.

O que acontece quando você ganha?

Depois dos sorteios, a TheLotter publica os números ganhadores na página de resultados. Quando você ganha um prêmio de loteria na TheLotter, os ganhos são transferidos para a sua conta. Caso a sorte tenha sorrido para você com um prêmio grande, a empresa cobrirá a sua viagem para receber o prêmio pessoalmente.





Os estrangeiros podem mesmo ganhar prêmios de loteria americanos de fora dos Estados Unidos?

Durante os anos, pagamos mais de US$ 100 milhões em prêmios a mais de 6 milhões de ganhadores do mundo todo. As histórias mais surpreendentes são de uma mulher do Panamá e de um homem do Iraque - ambos ganharam jackpots enormes de loterias comprando seus bilhetes on-line na TheLotter.

Apesar de ser aposentada, A. continuava a trabalhar para sustentar seus filhos. Ela comprou bilhetes de loteria oficiais on-line em julho de 2017 e acabou ganhando o prêmio de US$ 30 milhões do jackpot da Lotto da Flórida.

M.M., que mora em Bagdá, comprou bilhetes para a loteria Megabucks do Oregon em agosto de 2015, e ganhou um jackpot de US$ 6,4 milhões. O ganho da loteria pelo iraquiano foi tão especial, que foi reportado na mídia do mundo todo. Todos viram que é perfeitamente legal para estrangeiros ganhar prêmios de loterias americanas comprando bilhetes de loteria oficiais on-line na TheLotter.





Quando é o próximo sorteio?

347 milhões de dólares da Mega Millions será sorteado nesta quarta-feira à noite, e qualquer pessoa pode comprar seus bilhetes oficiais na O próximo prêmio deserá sorteado nesta quarta-feira à noite, e qualquer pessoa pode comprar seus bilhetes oficiais na TheLotter.com , sem sair de casa.

Boa sorte, e jogue com responsabilidade!

