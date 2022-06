Queimão: as 5 melhores ofertas de ar-condicionado fora de época

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

É verdade: no frio, são poucas as pessoas que pensam em adquirir um ar-condicionado . Porém, comprar um aparelho nesta época não é uma ingenuidade - de fato, este é um ótimo momento para investir nesse item sem culpa e ainda salvar um dinheirinho na conta.





A seguir, você vai entender por que comprar um ar-condicionado no inverno é uma ótima opção (que vai muito além da economia) e também vai conferir 5 modelos incríveis para adquirir com um ótimo preço.





As 5 maiores vantagens de comprar um ar-condicionado no inverno





Não se assuste com o título: você pode até achar que não, mas existem diversas vantagens em adquirir um ar-condicionado para sua casa na época mais fria do ano. Quer saber quais são elas? Confira a seguir:





1) Saúde e bem-estar





Além da função mais famosa e comum do ar-condicionado, que é reduzir ou aumentar a temperatura de um ambiente, ele também tem a capacidade de filtrar e remover as impurezas do ar, trazendo mais saúde para os seus frequentadores, ou até mesmo eliminar vírus e bactérias, diminuindo os riscos de doenças.

2) Função sleep





A função sleep de um ar-condicionado tem como objetivo programar o aparelho para trabalhar de forma constante, controlando a temperatura de acordo com seu sono. Isso significa que, com um modelo que tem as funções quente e frio, é possível alcançar a temperatura ideal para dormir (23ºC em média) sem precisar usar muitos cobertores, pois o ar-condicionado se encarrega dessa missão.





3) Economia





Quando o ar-condicionado conta com as funções quente e frio, não é necessário adquirir um aquecedor para esquentar o ambiente durante o inverno. Isso já representa uma economia que pode variar de R$150 a R$700.





4) Conforto térmico





Como a temperatura do ar-condicionado costuma ser constante, ela evita que as pessoas sofram com as mudanças climáticas que podem acontecer em um mesmo dia no ambiente externo. O ideal é que o aparelho se mantenha entre 19ºC e 26ºC, já que a temperatura ambiente é 25ºC.





5) Baixa demanda por instalação





Na época de calor, a demanda por instalação de ares-condicionados aumenta, o que pode adiar o agendamento da sua. Quando você compra um aparelho no inverno, terá mais facilidade para encontrar mão de obra ágil para colocá-lo no seu ambiente o mais rápido possível.





Confira as 5 melhores ofertas de ar-condicionado fora de época





Ficou convencido de que comprar um ar-condicionado no inverno é uma boa ideia? Confira cinco ótimos modelos com um bom preço e garanta já o seu!





1) Ar-condicionado Samsung WindFree 9.000 BTUs AR09AVHABWKNAZ

ar-condicionado split Samsung WindFree possui capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs e é indicado para ambientes pequenos. Conta com ciclo frio, tecnologia Digital Inverter, que garante até 77% de economia de energia e resfriamento 43% mais rápido, pois o modo WindFree dispersa o ar climatizado através de 23.000 microfuros.





2) Ar-condicionado Samsung WindFree 12.000 BTUs AR12AVHABWKNAZ

Este ar-condicionado é o mesmo modelo apresentado acima. Sua diferença está na capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, indicada para ambientes de tamanho médio, como quartos e salas.





3) Ar-condicionado Split Gree Eco Garden 12.000 BTUs GWC12QC-D3NNB4A

Combinação perfeita de design e economia, o ar-condicionado Gree Eco Garden conta com capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, sistema de autolimpeza e funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação, ventilação, swing, sleep e timer.





4) Ar-condicionado Split Inverter Gree 9.000 BTUs GWC09QA-D3DNB8M/I

ar-condicionado split Gree conta com capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs e diversas funções, como sistema turbo, desumidificador (que remove a umidade do ar no ambiente), timer, controle de ruído, sistema de autolimpeza, modo sono e ajuste de temperatura.





5) Ar-condicionado Inverter TCL 9.000 BTUs TAC-09CSA

Apresentando eficiência e economia, o ar-condicionado da TCL possui capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, oferece fácil manutenção e conta com as seguintes funções: modo automático, louver position (memoriza o direcionamento do ar), auto-restart (faz o aparelho retornar à mesma temperatura após uma queda de energia), desumidificação, modo silencioso, modo econômico, timer, ventilação, sleep, swing, mute e turbo.

Ar-condicionado no inverno pelo menor preço? O Shop Outlet tem!

