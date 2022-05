Fogão reembalado: oportunidade para renovar sua cozinha gastando pouco

(foto: Canva)



É muito difícil (ou até mesmo impossível) ficar sem um bom fogão em casa. Viver apenas com um microondas ou um forno elétrico não satisfaz as necessidades de preparar os alimentos necessários para uma boa alimentação e, por isso, torna-se tão necessário procurar um modelo de fogão com funcionalidades que atendam de forma prática o nosso dia a dia.





Porém, diante de tantas opções tão caras no mercado, fica complicado escolher um modelo de qualidade que não estoure o orçamento. Para te ajudar com essa questão, viemos te introduzir a novidade do fogão reembalado, uma alternativa de alta qualidade que pode chegar a até metade do preço encontrado no mercado. Vamos conhecer?





O que é um fogão reembalado?





O fogão reembalado é aquele que chegou a ser adquirido por alguém, mas que foi devolvido logo após a compra ou que teve o lacre danificado durante sua distribuição para a loja. Sendo assim, esse produto precisa de uma nova embalagem que contenha suas características e explique o seu histórico.

Antes de voltar a ser comercializado, esse fogão passará por avaliações técnicas pelas mãos de uma equipe especializada para corrigir eventuais problemas. Depois, ele será vendido com condições especiais e descontos que podem variar de 10% a 50% do preço praticado em lojas convencionais do mercado nacional.





Quais são os riscos de comprar um fogão reembalado?

É claro que, como em qualquer compra feita pela internet, a compra de um fogão reembalado pode acarretar riscos ao consumidor - riscos esses que possuem solução.





Um exemplo disso é que, caso você faça uma compra em um e-commerce não confiável, há o risco de chegar na sua casa um produto que não condiz com a descrição contida na página da mercadoria. Além disso, nenhum outlet de confiança possui a variedade de opções disponível no mercado convencional, ou seja, será preciso escolher entre os modelos existentes.





Portanto, pesquise muito antes de fazer sua compra! Avalie as promoções, assegure-se de que a loja é mesmo confiável e de que ela conta com informações claras a respeito das condições da mercadoria e das garantias de compra antes de fechar negócio.





Quais são as vantagens de fazer esse tipo de compra?





Tirando os riscos acima, as vantagens são muitas: primeiramente, produtos reembalados têm a mesma qualidade de um produto novo e oferecem descontos de até 50% se comparados a uma mercadoria vendida em lojas convencionais, o que aumenta o seu custo-benefício. Esses são alguns dos principais fatores que fazem muita gente optar pela compra desse tipo de item.





Além disso, os produtos reembalados possuem garantias de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, assim como no caso de compra de produtos novos. Isso significa que, caso não esteja satisfeito, você tem sete dias para devolver a compra se ela não tiver atendido às suas necessidades e 30 dias em caso de defeitos não informados. Sendo assim, a loja precisa fazer o reembolso do valor total do produto.





No Shop Outlet você encontra fogões de qualidade a partir de R$ 426,55





Deu vontade de comprar um fogão em um outlet de confiança , não é? Afinal, são muitas as vantagens, principalmente quando falamos das questões financeiras. E o melhor de tudo é que a qualidade do produto permanece intacta!





(foto: Reprodução/ Shop Outlet)







Por isso, a dica de hoje é: faça suas compras no Shop Outlet! O e-commerce focado em produtos reembalados e usados oferece aos clientes preços abaixo do mercado, produtos originais, variedade de marcas e modelos, transparência nas informações e fácil navegabilidade. Além disso, ao acessar o site e fazer suas compras, todas as suas informações pessoais são tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.