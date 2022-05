De celular a secador de cabelo: 5 promoções para o Dia das Mães

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Uma das datas mais importantes do ano está chegando: o Dia das Mães! Dia de celebração, união, amor e… presentes!

separamos cinco produtos em promoção para aproveitar e não deixar a data passar em branco. Vamos lá? Então, se você está na dúvida do que adquirir, chegou ao lugar certo: seja para presentear a sua mãe ou se presentear,para aproveitar e não deixar a data passar em branco. Vamos lá?

Confira 5 produtos incríveis em promoção para o Dia das Mães





Na dúvida do que comprar nesta data especial? Não se preocupe: a seguir, você encontra cinco dicas incríveis de presentes para agradar a pessoa mais especial da sua vida. Confira!

1) Smartphone Moto E20 XT2155-1 Tela 6,5" 32GB Câmera Dupla de 13MP + 2MP





O smartphone Motorola Moto E20 é um ótimo celular para as mães antenadas em tecnologia! Ele conta com memória RAM de 2GB, câmera frontal de 5MP para selfies, uma câmera traseira de 13MP ótima para fotos de maior qualidade, tela Max Vision de 6,5 HD com resolução de 720 x 1600, memória interna de 32GB para salvar as fotos e vídeos e bateria de 4.000 mAh. Clique aqui e compre sem sair de casa.

2) Secador Cadence Profissional SEC810 220v





Com potência de 1900W, o secador Cadence SEC810 é indicado para todos os tipos de cabelo, pois conta com três níveis de temperatura para secar ou modelar, além do botão de jato frio, que finaliza e fixa o penteado.

O secador ainda possui 1,8m de cabo, proporcionando facilidade no uso, e proteção contra superaquecimento, para que você não se queime na hora de secar os cabelos. Clique aqui e garanta o seu.

3) Secador de Cabelo Profissional Gama Lumina Ion 127v





O secador Gama Lumina Ion é muito moderno! Ele conta com a tecnologia Ion Technology, que emite íons capazes de manter a umidade natural e revitalizar os fios, dando-lhes flexibilidade, fechando as cutículas e dando brilho máximo aos cabelos. Clique aqui e confira agora mesmo.

4) Escova Secadora Britânia Soft BEC07R 1300w Bivolt





A escova secadora Britânia Soft BEC07R é 3 em 1: alisa, modela e dá volume. Com 1300W de potência, três temperaturas e duas velocidades, ela conta com luz InfraRed, que evita o ressecamento e sela as cutículas, cerdas naturais, revestimento em nanocerâmica e Íons Tourmaline, que preservam a umidade natural dos fios e eliminam o frizz. Clique aqui e compre sem sair de casa.

5) Escova Rotativa Mondial ER-11-KR 220v 60HZ





Com 1000W de potência, a escova rotativa Mondial ER-11-KR possui duplo sentido de rotação 360º, duas temperaturas e ar frio, cerdas mistas, revestimento cerâmico com queratina e emissão de íons para potencializar o brilho e reduzir o frizz. Clique aqui e garanta a sua.

Presentes para o Dia das Mães com o menor preço? Só no Shop Outlet!





valores abaixo do mercado, com condições imperdíveis, um ótimo atendimento, variedade de modelos e marcas, facilidade de pagamento e muita segurança na hora das compras. Se você está procurando um bom presente para sua mãe ou para você mesmo(a) neste Dia das Mães, mas não quer gastar muito, nossa dica é o Shop Outlet ! O e-commerce vende produtos com, com, um, variedade de modelos e marcas, facilidade de pagamento e muita segurança na hora das compras.