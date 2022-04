Economize com outlets: 5 dicas para fazer boas compras sem sair no prejuízo

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Outlets são uma forma de economizar. (foto: Freepik)

que as oferecidas em lojas convencionais. Renovar a decoração ou os móveis de casa, como todo mundo sabe, demanda gastos. Porém, existem algumas formas de economizar nesse trabalho e fazer um planejamento mais acessível para o bolso, como, por exemplo, os outlets, lojas onde empresas vendem seus produtos com valores e condições de pagamento melhores que as oferecidas em lojas convencionais.

A seguir, você vai conhecer algumas dicas para comprar de forma segura em outlets e ainda vai descobrir uma ótima opção de loja para fazer as compras para sua casa. Vamos lá?

5 dicas para fazer boas compras em outlets

1) Saiba se o outlet é seguro

O primeiro passo de todos é descobrir se o outlet em que você pretende fazer suas compras é realmente seguro. Para isso, pesquise, por exemplo, se ela tem telefone fixo, e-mail e CNPJ, preste atenção na URL, veja se tem HTTPS com certificado de segurança e, claro, leia tudo sobre o produto antes de fechar negócio.

2) Faça uma lista do que precisa comprar

Agora é hora de pensar o quanto você tem para investir no que precisa. Para ajudar nesse momento, o ideal é fazer uma lista de compras - com ela, se torna bem mais fácil pesquisar descontos e as opções disponíveis no mercado. Mas neste momento, é importante focar no que é prioridade e não comprar produtos semelhantes!

3) Pesquise a marca do seu interesse

Nem sempre novidade é igual a qualidade. Algumas vezes, vemos surgir no mercado novas marcas de produtos que apresentam funções inovadoras, mas que acabam deixando a desejar no fim das contas. Por essas e outras, nossa dica é: avalie bem a marca e pesquise bastante na internet antes de comprar um produto!

4) Considere a compra de produtos reembalados

Que tal considerar a compra de produtos reembalados? Esse tipo de produto é aquele que foi devolvido pelo cliente ou teve algum dano na embalagem durante sua distribuição. Ele passa por avaliações, é reembalado e vendido com condições especiais e grandes descontos. Vale muito a pena!

5) Sempre exija a garantia do produto

O último passo antes de fechar negócio é conferir se o produto possui garantia. É importante que você saiba que o consumidor tem, em uma compra pela internet, garantido o direito ao arrependimento pelo prazo de sete dias. Além disso, há a garantia legal de pleno funcionamento, que tem um prazo mínimo de 90 dias.

Dica bônus: conheça o Shop Outlet!

Agora que você já viu todas as dicas, prepare-se para a dica bônus: está na hora de conhecer um outlet de qualidade, seguro, confiável e cheio de ótimas opções para fazer suas compras. Que tal?

Shop Outlet é um e-commerce de produtos reembalados com preço abaixo do mercado, que conta com a credibilidade da parceria entre o Grupo Diários Associados e a Engage Eletro.

Confira agora mesmo algumas ofertas para aproveitar:

1) Geladeira Continental Frost Free TC44S 394L

Modelo Frost Free Duplex de 394 litros, a geladeira Continental TC44S conta com congelador com 109 litros de capacidade, amplas prateleiras, espaço extra frio para alimentos frescos, gaveta de frutas e vegetais, controle eletrônico de temperatura, degelo automático, dispenser de gelo e compartimento para congelar alimentos mais rapidamente. Clique aqui e compre sem sair de casa.

Geladeira (foto: Shop Outlet/Divulgação)

2) Máquina Lava e Seca LG CV5011WG4 11Kg

Com recursos modernos e um ótimo acabamento, a Lava e Seca LG CV5011WG4 conta com um painel touchscreen com luz de LED, 6 movimentos de lavagem para escolha manual ou decisão automática, enxágue antialérgico para remoção completa do amaciante e motor Direct Drive Inverter, que reduz a vibração do aparelho e o ruído emitido durante o funcionamento. Clique aqui e garanta a sua.

Lava e Seca (foto: Shop Outlet/Divulgação)

3) Cervejeira Imbera CCV144 230L

A cervejeira Imbera CCV144 é uma ótima opção para espaços compactos. Com 230 litros de capacidade e ótimas dimensões, o aparelho possui porta de vidro e um sistema de refrigeração por ar forçado com evaporador aletado de cobre. Clique aqui para ver mais.

Cervejeira (foto: Shop Outlet/Divulgação)