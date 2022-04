Promoção: as 5 melhores geladeiras para comprar com desconto este mês

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A seguir, confira as diferenças entre geladeira e refrigerador, os modelos disponíveis no mercado e cinco ótimas opções para você comprar em outlet com bons descontos!

Qual a diferença entre geladeira e refrigerador?





Não há nenhuma diferença entre os termos. Eles são usados para denominar o mesmo eletrodoméstico e podem ser encontrados no mercado de forma alternada.

Para entender por que existem as duas palavras, é preciso falar sobre a história do produto: o primeiro protótipo de uma máquina refrigeradora surgiu nos Estados Unidos por volta de 1850 e, quando ela chegou ao nosso país, ainda era conhecida como “refrigerator” por conseguir gelar e conservar alimentos.

Dessa forma, “refrigerador” foi uma palavra usada por bastante tempo para denominar o eletrodoméstico. Porém, com o advento de tecnologias como a produção de gelo, o termo “geladeira” acabou pegando e é usado até hoje por muitos brasileiros.

Qual o significado dos termos Duplex, Inverse, Frost Free e Cycle Defrost?





Basicamente, existem quatro modelos de geladeira disponíveis no mercado. São eles:

Duplex: geladeira fica separada do congelador





O modelo Duplex é aquele em que a geladeira fica separada do congelador, que fica na parte de cima. Por serem compartimentos separados, o congelador possui uma capacidade maior do que os de modelos de uma porta só.

Inverse: geladeira fica na parte superior e o freezer na parte inferior





O caso do modelo Inverse, ao contrário da Duplex, possui a geladeira na parte superior e o congelador na parte inferior, o que facilita o armazenamento e organização dos alimentos, além da limpeza durante o dia a dia. Da mesma forma da Duplex, o freezer possui uma capacidade maior que os modelos de uma só porta.

Frost Free: não permite a formação de gelo nas paredes do freezer





O Frost Free é um sistema de refrigeração que impede a formação de camadas de gelo nas paredes do congelador, evitando o trabalho de desligar o aparelho, esperar o gelo derreter, escoar a água e fazer a limpeza, como acontece nos modelos com degelo manual.

Cycle Defrost: descongelamento acontece duas vezes ao ano





Geladeiras com essa tecnologia utilizam um sistema de ventilação de ar frio, acumulando menos gelo no seu interior. Isso faz com que seu descongelamento aconteça apenas duas vezes ao ano, e não todo mês, como acontecia nos modelos antigos.

As 5 melhores opções de geladeiras com desconto para você aproveitar





Está pensando em comprar sua geladeira com qualidade, tecnologia e um bom preço? Então, confira cinco ótimos modelos que estão em promoção no Shop Outlet para você aproveitar agora mesmo:

1) Geladeira Continental Frost Free TC44S 394L





Modelo Frost Free Duplex de 394 litros, a geladeira Continental TC44S conta com congelador com 109 litros de capacidade, amplas prateleiras, espaço extra frio para alimentos frescos, gaveta de frutas e vegetais, controle eletrônico de temperatura, degelo automático, dispenser de gelo e compartimento para congelar alimentos mais rapidamente. Clique aqui e compre sem sair de casa.

2) Geladeira Electrolux Cycle Defrost DC35A 260L





Com um design moderno, a geladeira Electrolux DC35A conta com capacidade total de 260 litros, prateleiras removíveis, freezer com temperatura de -18ºC e tecnologia Cycle Defrost, ou seja, será preciso desligá-la duas vezes por ano para descongelar o gelo acumulado. Clique aqui e garanta a sua.

3) Geladeira Consul CRB39AB 342L





Modelo Frost Free de uma porta de 342 litros, a geladeira Consul CRB39AB possui, entre vários outros recursos, congelador com capacidade de 47 litros, porta-latas com seis unidades e controle eletrônico externo, que ajusta a temperatura e ajuda a economizar energia. Clique aqui para conferir.

4) Geladeira Electrolux RE31 240L





Elegante e econômica, a geladeira Electrolux RE31 conta com função degelo no freezer, controle externo da temperatura, porta-latas reversível, gaveta extrafria, gavetão para frutas e legumes, porta-ovos removível, prateleiras aramadas removíveis com altura regulável, prateleiras na porta e tecnologia Cycle Defrost, ou seja, será preciso desligá-la duas vezes por ano para descongelar o gelo acumulado. Clique aqui e compre agora mesmo.

5) Geladeira Panasonic Frost Free NR-BT42BV1T 387L





Econômica, a geladeira Panasonic Frost Free NR-BT42BV1T possui 387 litros e conta com painel eletrônico com controle de temperatura do freezer, que possui, por sua vez, 95 litros de capacidade. Clique aqui e garanta a sua.

