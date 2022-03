Os 5 melhores modelos de fogão para comprar barato em outlet

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O fogão é um eletrodoméstico indispensável na cozinha (foto: Freepik)

Não dá para negar: o fogão é um dos itens mais importantes da cozinha dos brasileiros. Seja para preparar aquele prato especial ou para as refeições mais simples do dia a dia, o eletrodoméstico é um aliado da alimentação saudável, do bem-estar e de uma vida menos dependente de alimentos ultraprocessados.





cinco ótimos modelos de com confiança, qualidade e transparência nas informações. Mas diante de tantos modelos disponíveis no mercado, fica a dúvida: qual deles adquirir? De fato, o consumidor busca os melhores preços na hora de comprar um produto, mas é importante encontrar um ótimo custo-benefício. É por isso que, a seguir, separamos fogão para comprar barato em outlet com confiança, qualidade e transparência nas informações.





Quais os 4 principais tipos de fogão existentes no mercado?





Existem, basicamente, quatro tipos de fogão no mercado voltados para cozinhas residenciais. São eles:

1) Fogão cooktop





O fogão cooktop foi feito para embutir em uma superfície plana e não possui forno. Esse modelo consiste apenas nas bocas do fogão, que podem ser de uma a cinco, e devem ficar em cima de uma bancada ou de uma pia. Seus modelos mais modernos possuem funções como timer ou queimadores mais potentes.

2) Fogão de embutir





O fogão de embutir não possui pés e, como o próprio nome diz, é feito para ser embutido em bancadas de cozinhas planejadas. Está disponível em 4, 5 e 6 bocas, precisa de espaço para ventilação e de uma base para ser fixado e, depois de instalado, não pode ser trocado de lugar sem uma reforma.

3) Fogão de mesa





O fogão de mesa é um tipo de fogão portátil que pode ser instalado ou apoiado em cima de uma bancada, é pequeno e não possui forno.

4) Fogão de piso





Modelo convencional, encontrado na maioria das casas brasileiras, o fogão de piso é fácil de instalar e pode ser trocado de lugar com facilidade. Pode ter 2, 4, 5 ou 6 bocas, funciona a gás e possui forno.





Os 5 melhores modelos de fogão para você comprar barato





Se você está procurando um fogão de qualidade por um bom preço, os outlets são o melhor lugar para encontrá-lo. Aqui, separamos cinco modelos incríveis a partir de R$449 para que você possa adquirir o seu com total segurança. Confira:

1) Fogão a Gás de Embutir Venax Gaudi Prisma Vitreo 4 Bocas





O fogão de embutir Gaudi Prisma Venax é um dos mais econômicos da lista. Possui acendimento automático, 4 bocas (sendo uma grande e três médias), botões removíveis, luz no forno, duas prateleiras auto deslizantes no forno, porta removível de vidro duplo e cinco temperaturas de 180°C até 290°C. Disponível por 6x de R$ 96,50. Clique aqui e compre sem sair de casa.

Fogão de Embutir (foto: Shop Outlet/Divulgação)

2) Fogão de Piso Max Cook Suggar 5 Bocas





Com design moderno, o fogão Max Cook Suggar possui 5 bocas de tripla chama, mesa de vidro temperado, acendimento automático, forno de 90 litros com luz e função Easy Clean, válvula de segurança, dobradiças italianas, proteção térmica com vidro duplo e temperatura de 180°C a 280°C. Por 6x de R$ 104,83. Clique aqui e garanta o seu agora.

Fogão de Piso (foto: (Shop Outlet/Divulgação))

3) Fogão Clarice Delicato Plus Glass 4 Bocas





Mais barato da lista, o fogão Clarice Delicato Plus Glass é perfeito para quem procura praticidade, economia e design. O modelo conta com mesa em vidro temperado preto, 4 bocas esmaltadas, forno de 52 litros de capacidade, acendimento automático e função Easy Clean, que facilita a limpeza. Clique aqui e compre o seu por 5x de R$ 89,80.

Fogão de 4 Bocas (foto: Shop Outlet/Divulgação)

4) Fogão de Embutir Dako Glass 5 Bocas





O fogão Dako Glass é um modelo de embutir que traz muita modernidade para cozinhas planejadas. Ele possui mesa de vidro temperado, trempes de ferro fundido, 5 bocas potentes e forno com capacidade de 119,5 litros. Disponível por 10x de R$ 133,90. Clique aqui e compre sem sair de casa.

Fogão (foto: Shop Outlet/Divulgação)

5) Fogão Cooktop a Gás Electrolux KE5TD 5 Bocas





O fogão cooktop Electrolux KE5TD é o modelo mais moderno, eficiente e sofisticado da lista. Com tamanho slim e compacto, ele conta com 5 bocas seladas (sendo uma delas Tripla Chama com potência máxima de 3,2KW), grades individuais e esmaltadas, acendimento automático e botões removíveis. Clique aqui e garanta o seu por apenas R$ 597,55.

Cooktop (foto: (Shop Outlet/Divulgação))

Shop Outlet: eletrodomésticos de qualidade com preço baixo





valores abaixo dos praticados pelo mercado. Como deu para perceber, é possível comprar um fogão de qualidade sem gastar muito - é só adquirir seus eletrodomésticos em outlets seguros e confiáveis como o Shop Outlet , e-commerce de produtos reembalados e usados com

condições imperdíveis, variedade de modelos e marcas, produtos originais de qualidade, transparência e fácil navegabilidade. fogão a partir de R$379! O Shop Outlet, parceria de sucesso entre Grupo Diários Associados e Engage Eletro, oferece a você, transparência e fácil navegabilidade. Acesse o site e compre agora mesmo o seu

