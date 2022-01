Aposentei, e agora? Veja dicas de como empreender após a aposentadoria

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Abrir um negócio próprio após a aposentadoria é uma opção para quem não quer ficar parado (foto: Rido/AdobeStock)



trabalhar depois de aposentar. Como ficará sua carreira após se aposentar? Muitas pessoas têm essa dúvida . Afinal de contas, com a longevidade do brasileiro aumentando, homens e mulheres não querem ficar parados. Por essa razão, confira as dicas sobre em que





Para você que já planejou sua aposentadoria e deve recebê-la em breve, saiba o que dá para fazer sem desobedecer às regras do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Isso porque há algumas exceções para o trabalho dos aposentados. Confira na sequência.





Aposentado pode trabalhar?





Essa é uma dúvida muito comum. Mas a resposta é sim e não. Entenda como funciona a carreira após aposentar.





Pode continuar trabalhando quem se aposenta por:





Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria da pessoa com deficiência;

Aposentadoria híbrida;

Aposentadoria rural.





Não pode continuar trabalhando quem se aposenta por:





Aposentadoria especial (para trabalhadores de área de risco);

Aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente.





Em ambos os casos, o benefício pode ser cancelado. Lembrando que muitas pessoas que se aposentam continuam trabalhando na mesma empresa para complementar a renda. Entretanto, outros preferem tornar-se autônomos para ter horários mais flexíveis.





Você pode ser um profissional autônomo





Mas em que trabalhar depois de aposentar? Tornar-se autônomo após a aposentadoria é bastante comum. Afinal, é possível complementar a renda e ainda manter-se ativo. Essa, aliás, é uma realidade em muitos lares, visto que muitos idosos sustentam a família.





Nesse sentido, você pode trabalhar como motorista por aplicativo, no ramo da beleza, da gastronomia ou limpeza.





O ideal, no entanto, é não se esquecer de continuar contribuindo com o INSS como contribuinte individual. Assim, você pagará o carnê todos os meses e ficará com a sua situação legalizada.





Você pode abrir um MEI para trabalhar





Outra dica é abrir um MEI (Microempreendedor Individual). Dessa forma, assim como no caso anterior, você complementa a renda como aposentado e fica dentro da lei.





Basta se encaixar num CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) e pagar a guia mensal. Além disso, você pode ter até um funcionário contratado, ajudando assim a economia da sua cidade.





Seja um empreendedor





As pessoas 60+ têm ainda muito o que contribuir com o mercado, com suas ideias, sua responsabilidade e sua experiência.





Nesse sentido, aquele estereótipo de senhora de idade fazendo crochê ou de idoso pescando na aposentadoria não se encaixa mais na atual realidade.





Mas, ainda assim, é importante tomar alguns cuidados para empreender do modo correto a fim de que não tenha prejuízos.





Sendo assim, é muito importante que você faça um plano de negócios, tenha clareza dos objetivos, tenha uma reserva financeira e conte com disponibilidade de tempo para se dedicar ao seu estabelecimento de produtos ou serviços.





Invista seu dinheiro





Para ter estabilidade financeira na aposentadoria, é muito importante investir seu dinheiro do jeito certo.





Por essa razão, o banco Mercantil do Brasil oferece várias linhas de crédito e outros produtos para quem deseja prosperar na aposentadoria.





Segundo Renata Bernardi Alves Maia, da Coordenação de Arrecadação e Convênios, há soluções para os clientes que já possuem empresa e que ainda não têm.

“O Banco Mercantil é uma instituição focada no público 50 e oferece soluções financeiras adequadas para cada uma das necessidades dos seus clientes, como por exemplo o Empréstimo e Cartão Consignado junto ao INSS, Crédito Pessoal, Empréstimo Antecipação do 13º Salário, entre outros. Estes produtos possuem destinação de recursos livres, conforme as necessidades dos clientes e com as melhores taxas do mercado”, ressalta.





Mas se a pessoa já possui uma empresa existem, também, produtos específicos como Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, entre outros. Além disso, segundo Renata, a contratação poderá ser realizada diretamente nos canais de atendimento do Mercantil, como Aplicativo Mercantil, WhatsApp e caixas eletrônicos. Se preferir, o aposentado também pode se dirigir a um dos mais de 265 pontos de atendimento do banco.





Lembrando que o Mercantil do Brasil é referência no atendimento a aposentados, somando 4 milhões de clientes, com presença em 8 estados, incluindo o Distrito Federal, e 169 cidades atendidas.





Você pode exercer outras atividades





Mas além de continuar trabalhando na mesma empresa ou abrir um negócio próprio após a aposentadoria, o aposentado tem ainda outras opções. Veja nossas dicas:





voltar a estudar;

aprender um novo idioma;

adquirir uma nova habilidade;

realizar um trabalho voluntário;

conhecer outro país;

fazer novas viagens nacionais.





E, então, qual é o seu desejo, como você se imagina aposentado? Lembre-se que cada idade tem a sua beleza e suas realizações.