Saiba quais são os passos para planejar sua aposentadoria em 2022

muitas mudanças ainda estão sendo adotadas para não prejudicar quem já estava contribuindo com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antes da mudança. Como você deve saber, existem muitas regras para aposentadoria em 2022 . Por conta da Reforma Previdência, em 2019, para não prejudicar quem já estava contribuindo com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antes da mudança.





Mas afinal, como planejar a aposentadoria? Muitos trabalhadores deixam essa tarefa para meses antes de se aposentar. Entretanto, o ideal é começar logo no início da vida produtiva. Veja neste conteúdo como fazer um bom planejamento.





Quando é a hora de planejar a aposentadoria?





Você já parou para pensar quantos anos faltam para você se aposentar? No site do INSS há um simulador que indica o tempo restante de trabalho. Mas independentemente do período que ainda falta, o ideal é começar a planejar a aposentadoria desde cedo.





Renata Bernardi Alves Maia, da Coordenação de Arrecadação e Convênios do Banco Mercantil, opina que o ideal é começar o planejamento ainda no início da sua vida profissional.





“O ideal é que inicie o planejamento da sua aposentadoria o quanto antes, buscando produtos como os planos de Previdência Privada como uma fonte de geração de renda complementar ao benefício recebido pela Previdência Social. Iniciando as contribuições na Previdência Privada ainda no início da sua vida profissional, o participante poderá realizar aportes mensais e/ou esporádicos, diluídos ao longo dos anos, que irão compor o seu fundo de reserva, sendo este convertido na idade escolhida para se aposentar, em uma das modalidades disponíveis para recebimento da sua renda complementar ao benefício do INSS”, explica.





Etapas para planejar a aposentadoria





Mas, além de iniciar o seu plano de Previdência Privada , como proceder o planejamento da aposentadoria do INSS da melhor forma? Acompanhe algumas dicas:

verificar a documentação necessária;

checar se o seu CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) está em dia;

escolher a aposentadoria que mais se encaixa no seu caso;

planejar qual será o valor da sua aposentadoria;

solicitar a sua aposentadoria, o que pode ser feito diretamente pelo site do INSS.





Documentos necessários





Nesse sentido, veja quais documentos são necessários para dar entrada ao pedido de aposentadoria no INSS. Lembre-se que há casos mais específicos que você precisará de mais documentos.

RG;

CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Carteira de Trabalho (CTPS);

Guias da Previdência Social (GPS) com seus respectivos recibos;

CNIS.





Qual aposentadoria escolher?





Depois da Reforma Previdenciária, a melhor opção é a Aposentadoria por Idade. Entretanto, pela Regra de Transição, você ainda pode se aposentar pelo Tempo de Contribuição ou pela Regra dos Pontos. Mas, além disso, há outras modalidades, como a Aposentadoria de Professores, a Aposentadoria Especial (para trabalhadores de áreas de risco) e a Aposentadoria para PcDs (Pessoas com Deficiência).





Sendo assim, separe alguns minutos para verificar qual delas você se encaixa e é mais vantajosa. Entre as variáveis, estão:





pouco tempo de contribuição;

idade avançada;

incapacidade total e permanente para o trabalho;

se trabalha ou trabalhou no exterior;

se é servidor público.





Como planejar o valor que vou receber?





O teto de aposentadoria do INSS em 2022 é de R$ 7.087,22. Portanto, esse é o valor máximo que você poderá receber. Entretanto, na maioria dos casos, o benefício é mais baixo.





Com a Reforma, o cálculo mudou. Antes, seu salário de aposentado era baseado em 80% dos seus maiores salários durante sua carreira. Para quem começou a contribuir com o INSS após a Reforma, a regra é uma média de 60% mais 2% a cada ano que exceder o tempo mínimo de contribuição (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).





Como solicitar aposentadoria?





Mas depois de tanto planejamento é hora de solicitar a aposentadoria, não é mesmo? Então, saiba que isso pode ser feito diretamente pelo site do INSS





Assim, você não precisa ir até uma agência do INSS para fazer o requerimento. Aliás, em tempos de pandemia da Covid-19 e surto da gripe, o melhor é evitar sair tanto de casa.





Como evitar erros?





Aposentar-se é um momento importante. Portanto, evite cometer erros que reduzam o valor do seu benefício.





Nesse sentido, verifique com calma o seu período contributivo, reunindo toda a documentação necessária. Além disso, cheque como está o seu CNIS e se ele está com todas as informações corretas, pois o INSS pode negar algum benefício por conta de incorreções.





Além disso, se você se encaixa em alguma aposentadoria específica, como a Especial ou Rural, apresente toda a documentação referente à atividade realizada.





Considere contratar um seguro





Além de todos esses cuidados, você poderá também considerar a contratação de um seguro voltado para a terceira idade, a fim de não correr o risco de gastar seu salário de aposentado com tratamentos médicos após uma eventual queda ou queimadura.





O Banco Mercantil do Brasil tem uma linha completa de seguros para essa faixa etária. Renata Bernardi explica que, com o plano de Previdência Privada e a contratação de seguros, a pessoa aposentada terá mais tranquilidade e segurança.





“Além da Previdência Privada, existem diversos outros produtos de seguros desenhados especialmente para atender às necessidades emergenciais comuns na idade de aposentadoria, tais como seguros com coberturas para quebra de ossos e queimaduras, acidentes pessoais, assistência funeral individual ou familiar, serviços para residência e contra operações financeiras sob coação”, complementa.





Aliás, o Banco Mercantil é referência no atendimento aos aposentados e pensionistas do INSS. Ao tornar-se referência no pagamento de benefícios do INSS, por ter vencido um primeiro leilão em 2009 e muitos outros na sequência, o banco atingiu a expressiva marca de 4 milhões de clientes. Além disso, é o único banco de varejo com Certificação ISO 9001.





Para entrar em contato, conheça o site e vá a uma agência. O Mercantil está presente em 8 estados, incluindo o Distrito Federal e 169 cidades, com 265 agências próprias .