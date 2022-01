Entenda como funciona a Aposentadoria por Idade e saiba como calcular a sua

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

regras da Aposentadoria por Idade mais Tempo de Contribuição e relaxe. Afinal de contas, com o aumento da expectativa de vida, você ainda pode continuar trabalhando, empreendendo ou simplesmente descansando após décadas de trabalho. O ano de 2022 começou, e você sonha em conquistar a sua aposentadoria neste ano? Então, fique atento àse relaxe. Afinal de contas, com o aumento da expectativa de vida, você ainda pode continuar trabalhando, empreendendo ou simplesmente descansando após décadas de trabalho.





Mas, antes de tudo, é importante entender como funciona a Aposentadoria por Idade, visto que as regras do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) mudaram com a Reforma Previdenciária, ocorrida em 13 de novembro de 2019. Acompanhe neste conteúdo como ficou a Aposentadoria por Idade.





Como funciona a Aposentadoria por Idade em 2022 para homens

Para saber como se aposentar por idade, os trabalhadores com registro em carteira ou que contribuem voluntariamente para o INSS devem cumprir os seguintes requisitos:





idade : ter, no mínimo, 65 anos;

: ter, no mínimo, 65 anos; tempo de contribuição: apresentar, no mínimo, 20 anos.





Existem outras regras de aposentadoria, no entanto, essa é a mais usual. Com a Reforma, não houve alterações para homens desde 2019, enquanto que as mulheres sim. Veja a seguir.





Como funciona a Aposentadoria por Idade em 2022 para mulheres





Renata Bernardi Alves Maia, que é da Coordenação de Arrecadação e Convênios do Banco Mercantil - referência no pagamento de aposentadorias - esclarece as regras de Aposentadoria por Idade para mulheres em 2022.





Desde a entrada em vigor da Reforma da Previdência, acrescentam-se 6 meses na idade mínima, até chegar a 62 anos no ano que vem. Portanto, confira a tabela abaixo.

01/01/2020: 60 anos e 6 meses;

01/01/2021: 61 anos;

01/01/2022: 61 anos e 6 meses;

01/01/2023: 62 anos.

Desse modo, mulheres seguradas que completaram 61 anos em 1º de janeiro deste ano, ainda devem esperar até 1º de julho para pedirem a aposentadoria no INSS.

Mas é importante observar que, mesmo atingindo a idade mínima para se aposentar, mulheres ainda precisam cumprir outro requisito: ter 15 anos de contribuição no INSS.

Aliás, o pedido pode ser feito pela internet, sem a necessidade de comparecer a um posto do INSS.

Como calcular o valor da aposentadoria após a Reforma da Previdência?

Antes da Reforma Previdenciária, em 2019, o INSS pegava a média dos 80% maiores salários contributivos de toda a sua vida. Essa média, aliás, seria o valor da sua aposentadoria. Assim, os 20% menores salários eram descartados.

Essa era a forma considerada mais justa, visto que há pessoas que vão se aposentar com o último salário, mas nem sempre ele é o mais adequado, pois pode ser um rendimento menor do que em outras épocas da sua carreira.

Porém, após a Reforma, esse cálculo mudou. Agora, o aposentado recebe a média dos 60% maiores salários recebidos desde julho de 1994, com o acréscimo de 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens.

Como calcular sua aposentadoria por idade: veja o passo a passo

Qualquer pessoa pode saber previamente quantos anos ainda faltam para se aposentar, bem como as regras em que se encaixa. Para isso, basta:

entrar no site Meu INSS;

fazer o login com CPF e senha do aplicativo Gov.br;

ir em “Outros serviços”;

acessar “Simular aposentadoria”.

A partir daí, abre-se uma tela com todos os seus dados, bem como as possibilidades (ou não) de aposentadoria. Ao clicar na seta para baixo, logo à frente de cada tipo de aposentadoria, você tem um detalhamento melhor.

Ao final da consulta, você pode clicar em “baixar PDF” ou “pedir aposentadoria”.

No entanto, a desvantagem do simulador é que ele não mostra os possíveis valores da aposentadoria. Nesse sentido, diante das opções, é interessante contratar um advogado para indicar o melhor caminho, embora isso não seja obrigatório para solicitar a aposentadoria.

E, então, você fez a simulação? Agora basta identificar o valor da sua aposentadoria. Busque, portanto, aquela que for mais vantajosa, já que quem já contribuía antes da Reforma poderá se encaixar em várias regras.

