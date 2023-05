Conheça o Instituto Itaviva: projeto social de Sarzedo que transforma vidas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

1286

Programa Real Master: Aulas de futebol para 120 crianças e adolescentes (foto: Divulgação/ Itaminas)



O Instituto Itaviva é o braço social da Itaminas , sendo responsável pela definição e operacionalização dos investimentos sociais da empresa. Criado em 2022, tem por objetivo criar e promover projetos sociais que proporcionem melhor qualidade de vida para a população de Sarzedo.





Com uma visão humanizada e comprometida com as pessoas, o Instituto Itaviva atua como ‘ponte’ entre a Itaminas e as comunidades locais , comprometendo-se em manter a comunicação aberta e clara e oferecendo serviços que impactam a vida das comunidades, uma vez que a transparência é um aspecto importante para a organização.





Para além do aspecto social e ambiental, a preocupação é com o ser humano como um todo. Os projetos são escolhidos norteados por alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU - Organização das Nações Unidas.





Alinhamento com as ODS da ONU





Os ODS são uma série de ações que visam melhorar a qualidade de vida de toda a população . São norteadores que englobam, por exemplo, o combate à fome e à pobreza extrema, a busca pela paz e a educação de qualidade para todos. Ao todo são 17, mas, destacamos abaixo os considerados fundamentais para o Instituto Itaviva.





ODS 03 - “Saúde e Bem-estar”





Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Até 2030, alguns dos pontos levantados são: diminuição da mortalidade materna e de crianças de até 5 anos; acabar com algumas epidemias como a de AIDS; cobertura universal dos serviços de saúde e o incentivo para a pesquisa e produção de vacinas. Este último, inclusive, se destaca pelo momento por que passamos nos últimos anos.









ODS 04 - “Educação de Qualidade”





Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Por isso, a Itaviva investe em projetos que incentivam a educação não só de crianças e jovens, mas, também, de adultos.





Os tópicos mais importantes dessa ODS são: garantir que meninos e meninas consigam, todos, concluir o ensino primário de forma adequada, adquirir habilidades importantes e profissionalizantes, além, claro, de incentivos como bolsas de estudos.





ODS 08 - “Trabalho Decente e Crescimento Econômico”





Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Melhorar, progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção. Alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive, para jovens e pessoas com deficiência, bem como remuneração igual para trabalho de igual valor.





ODS 10 - “Redução da Desigualdade”





Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; assegurar renda às populações mais pobres; promover a inclusão social e política, com a eliminação de leis discriminatórias e a promoção de projetos de igualdade social.

(foto: Reprodução/ONU)







O Instituto na prática





O Instituto Itaviva possui uma equipe própria de trabalho, bastante dedicada às suas ações. Este é um ponto importante a ser ressaltado, pois, mesmo enquanto braço social da Itaminas, as equipes são distintas e, inclusive, as atividades são exercidas com total liberdade.





Pelo foco ser a cidade, seus moradores e as pessoas que podem ser atingidas pelas ações sociais, há um espaço exclusivo na Itaviva, que está localizado no centro de Sarzedo.





Os projetos são selecionados tal como muitos programas e políticas sociais fazem, com isenção e visando sempre o melhor para os participantes. Por isso, é montado um comitê misto com pessoas especializadas, mas, também, com representantes locais. Esta política social é feita com verba definida e estabelecida anualmente, para, além de contemplar novos projetos, ser também destinada à manutenção das ações que ainda estão vigentes.





Afinal, a sustentabilidade não é uma ação direcionada apenas para o setor ambiental . Um projeto sustentável é, também, aquele que proporciona e entrega um legado; é um projeto que pode ir além de um tempo estabelecido, tornando-se parte da vida de cada participante.





Cristiano de Mello Paz Presidente do Instituto Itaviva (foto: Divulgação/ Itaminas)







Nas palavras do presidente da Itaminas e do Instituto Itaviva, Cristiano Paz, “o Instituto Itaviva é um passo definitivo da Itaminas em direção a programas sociais estruturantes em Sarzedo. Nosso desejo é deixar um legado positivo de crescimento econômico, social e cultural na cidade. Queremos ser agentes efetivos no desenvolvimento sustentável da região, já pensando nas futuras gerações”.





Projetos próprios





Agora que foi apresentado a estrutura, visão e o que norteia o Instituto, que tal conhecer alguns dos projetos?





Cestou





É um projeto que distribui cestas básicas para famílias carentes que vivem em Sarzedo e regiões próximas. O “Cestou” é uma parceria com a Sociedade São Vicente de Paula (SSVP), assistindo a, aproximadamente, 100 famílias em situação de vulnerabilidade social.





Conexão Futuro





Em parceria com o Sesi, o “Conexão Futuro” é um programa gratuito de desenvolvimento pessoal que trabalha a liderança e o empoderamento do jovem por meio de acompanhamento psicossocial e da capacitação socioemocional. Com uma carga horária de 60h, distribuídas em encontros semanais, os alunos são acompanhados e aprendem conteúdos que impulsionam a empregabilidade e que capacitam esses jovens para o mercado de trabalho.





Programa Conexão Futuro: preparação para a entrada no mercado de trabalho (foto: Divulgação/ Itaminas)







Projeto Resgate





São aulas de judô para crianças. Na edição de 2023, abrimos 120 vagas, sendo 60 delas para meninos, e 60, para meninas. Um dos pré-requisitos para a participação é que o jovem deve estar matriculado e ir à escola regularmente.





Vida Ativa





Valorizar a qualidade de vida da população acima dos 60 anos também é uma preocupação da organização. O “Vida Ativa” promove aulas de dança, hidroginástica e pilates para idosos nessa faixa etária. Atualmente, o projeto conta com 90 participantes ativos.





Para o presidente da Itaminas e do Instituto Itaviva, Cristiano Paz, o projeto atende a uma necessidade de maior atenção ao público da terceira idade. “Trabalhar com este público é promover uma nova perspectiva sobre a vida, afinal, independentemente da idade, somos capazes de aprender e ensinar. Assim, realizamos atividades lúdicas e interativas, que vêm de encontro às necessidades de valorização e respeito ao idoso”, afirma.





Aulas de hidroginástica Programa Vida Ativa (foto: Divulgação/ Itaminas)







Pão Nosso de Cada Dia





Todos os dias, o Itaviva realiza a distribuição de 300 pães, que são entregues pela cidade de Sarzedo a famílias carentes e a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma ação integrada a outros projetos sociais afins.





Iniciativas assistidas pelo Itaviva





Além dos projetos próprios, a exemplo do “Pão Nosso de Cada Dia”, o Instituto Itaviva auxilia outros programas sociais nas cidades de Sarzedo e Mário Campos. Ao todo, é apoiado 11 desses projetos, sendo alguns deles:





APAE - Sarzedo





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sarzedo conta com uma equipe multidisciplinar, formada por especialistas como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, pedagogos dentre outros. Ao todo, são atendidas, de segunda à sexta-feira, cerca de 90 pessoas, dentre elas, crianças e adultos.





Para a presidente da APAE Sarzedo, Maria de Lourdes Damasceno, a Itaminas “é uma pedra fundamental, o alicerce da nossa instituição”.





ACAMARES





A ACAMARES (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sarzedo) é um projeto de coleta de materiais recicláveis dentro da comunidade e da empresa. Com início em 2013, a ACAMARES conta com 15 funcionários que têm total apoio da Itaminas, que oferece cestas básicas e o cartão de transporte “Ótimo” para esses colaboradores e café da manhã.





A coleta e a gestão dos resíduos recicláveis fornecem maior responsabilidade e compromisso dentro da empresa , fazendo com que os funcionários separem, de maneira certa, os efluentes para o devido descarte.





(foto: Acervo Itaminas)



Conheça a Itaminas e seus projetos socioambientais

A Itaminas produz atualmente quatro tipos de produtos: sinter feed concentrado, sinter feed alta sílica, hematitinha e pellet feed. É uma empresa que investe e trabalha pela sua excelência administrativa, de produção e comercialização de todos os seus produtos gerados pela extração de minério, conquistando índices de padrão mundial.

A organização prioriza, desde o princípio das operações, em 1959, iniciativas sociais e de sustentabilidade. Zelando pelo bem estar e qualidade de vida da população de Sarzedo, o Instituto Viva, desenvolvido pela Itaminas, é responsável pelos investimentos sociais da organização.