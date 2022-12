Práticas de corrupção privada devem ser discutidas e banidas nas empresas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Mais lobby, portanto, significa menos corrupção. Assim, as empresas devem investir neste termo, como a A palavra lobby, para boa parte das pessoas, tem certa conotação negativa, como de algo errado, corruptível e feito às escondidas. Na verdade, tecnicamente o termo lobby significa o inverso: ela é a defesa de interesses legítima, legal e – paradoxalmente – alinhada às melhores práticas de combate à corrupção.. Assim, as empresas devem investir neste termo, como a Itaminas faz.

Primeiramente, é preciso dizer que é tanto contraproducente como ingênuo acreditar que agentes públicos não devem dialogar com as mais diversas partes interessadas antes de tomar decisões governamentais que envolvem a gestão e as regras da coletividade.





Contraproducente, porque sem diálogo não há construção de consensos, não se depuram ideias, nem leva os diversos pleitos da sociedade aos tomadores de decisão política; em última instância, não há democracia. E é ingênuo, porque é da natureza humana o ser gregário.





Pilares fundamentais do lobby





Reconhecendo que os mais diversos setores da sociedade podem e devem dialogar com agentes públicos, é preciso regular, então, quais são as regras de conduta aceitáveis e separar o lobby de demais condutas ilícitas, que, por sua vez, não podem ser toleradas. Assim, compreendendo os desafios éticos dessas interações, legitima-se a atuação da defesa de interesses com lisura, desde que respeitem duas balizas fundamentais: a transparência e a igualdade de acesso.





“A transparência, porque, quanto mais pudermos conhecer os reais interesses que influenciam as decisões governamentais, quem conversa e como as pressões são legitimamente exercidas, melhor. Por isso, diversos países já tornam obrigatórios os registros de encontros, de modo que haja a devida prestação de contas, além de credenciamento público de lobistas”, explica Daniel Lança, Compliance Officer e Head ESG do Instituto Inhotim.





Inversamente, o grande problema está exatamente na defesa de interesses realizada às escondidas, por canais extra oficiais e com a utilização de estratagemas imorais, antiéticos e ilegais. A não regulamentação dessa matéria mistura o lobby com outras formas ilegais de defesa de interesses, dificultando a identificação de condutas ilícitas e permitindo, assim, a proliferação da corrupção.





O segundo pilar fundamental do lobby se dá na igualdade de acesso por quaisquer partes interessadas. Na medida do possível, essa paridade de armas mitiga a desigualdade na participação de reuniões e consequentemente na defesa de interesses legítimos. Doutra forma, a disponibilidade da agenda de agentes públicos a apenas algumas partes privilegiadas poderia gerar uma corrida desproporcional por acesso, inclusive por meios ilegais.





Daniel completa: “diversas medidas podem ser tomadas a fim de reduzir tais riscos, desde a igualdade de oportunidade para quem represente interesses conflitantes na formulação de determinada política pública ou propostas legislativas até o estabelecimento de quarentena a agentes públicos recém saídos da Administração Pública”.





Não à toa, especialistas em compliance acreditam que a regulamentação do lobby é uma das propostas mais urgentes das Novas Medidas contra a Corrupção, idealizadas pela Transparência Internacional e pela FGV. A luz do sol da transparência ainda é o melhor desinfetante contra a corrupção.





A importância das iniciativas contra a corrupção privada





Em 27 de maio de 2015, sete executivos internacionais de futebol foram presos por corrupção, incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marin, deflagrando o Fifagate, operação oriunda de investigação conjunta das justiças dos EUA e da Suíça.





Mas por que operações como essas não ocorrem no Brasil? Se houver no Brasil um suborno para facilitar a contratação da empresa X em uma licitação pública, as penas previstas podem chegar a 12 anos para quem solicita ou recebe (corrupção passiva), além de até oito anos para quem oferece ou promete a propina (corrupção ativa).





Se o mesmo acontece entre duas empresas privadas – como no futebol –, não há punição cabível na legislação brasileira. Foi exatamente o que se deu no caso do Cruzeiro. Para buscar alguma punição, o Ministério Público de Minas Gerais precisou de criatividade para denunciar ex-dirigentes do clube por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Caso houvesse a tipificação do crime de corrupção privada, a persecução penal seria certamente mais assertiva e eficiente.





É possível que a lógica do legislador da década de 1940, quando o Código Penal foi elaborado, fosse de que apenas a corrupção que envolvesse dinheiro público – digo, do pagador de impostos – mereceria ser punida. Faz sentido a lógica liberal do direito penal mínimo nesse caso.





Entretanto, a corrupção privada também merece tutela legal, uma vez que prejudica a livre concorrência, mitiga a competitividade, gera dominação artificial de mercado e aumenta arbitrariamente os lucros com base no exercício abusivo de posição dominante.





Medidas estabelecidas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção





Por tudo isso, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 – da qual o Brasil é signatário – estabeleceu o compromisso aos Estados-membros de adotar medidas para qualificar o suborno privado como delito quando cometido intencionalmente no curso de atividades econômicas, financeiras ou comerciais (art. 21). Países como Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, Colômbia e Chile, por exemplo, já reconhecem a corrupção privada.





À vista disso, um primeiro caminho ao país é o da criminalização da corrupção privada, tipificando a conduta no Código Penal brasileiro com pena de reclusão e multa. Assim, quem pratica tal ato pode pegar cadeia. Atualmente, há diversos Projetos de Lei nesse sentido em tramitação no Congresso Nacional e essa é uma das 70 Novas Medidas Contra a Corrupção (nº. 46).





Outro caminho possível, também presente nessas Medidas, é a ideia da responsabilização das empresas por corrupção privada, nos mesmos moldes da lógica trazida pela Lei Anticorrupção (Lei Federal nº. 12.846/13). Desse modo, haveria a figura da responsabilidade civil e administrativa – sobretudo, multa – às pessoas jurídicas que praticassem a corrupção privada, sem prejuízo das penas aplicáveis aos administradores pessoalmente.





Além disso, tal medida propõe os mesmos incentivos à criação de programas de compliance às empresas para que promovam a prevenção, a detecção e a punição da corrupção privada.





“O futebol é provavelmente o maior interessado no lobby pela desregulamentação da corrupção privada no país, mas não o único. Se desejamos exterminar aquele capitalismo absolutamente selvagem, em que vence o mais desleal, é premente importar de fora algumas das melhores práticas citadas. Isso porque a corrupção privada importa”, completa o Compliance Officer e Head ESG do Instituto Inhotim.





Diversidade e governança multigeracional





Você provavelmente já ouviu falar da Geração Y, aqueles jovens nascidos depois de 1981, mais conhecidos como millennials; e da Geração Z, nascidos depois de 1997. Se não há dúvidas que os mais jovens são curiosamente singulares, ainda é instigante pensar nos potenciais conflitos e ganhos na interação deles com o mercado de trabalho – e nos desafios e oportunidades para o caminho sem volta de uma governança multigeracional.





Uma primeira característica que marca as novas Gerações Y e Z é, sem dúvida, o fato de ser essa uma mão de obra altamente engajada. Diferentemente das gerações anteriores, que buscavam estabilidade e dinheiro, o fator financeiro motiva menos que o propósito. Movidos pela busca das necessidades mais complexas como autorrealização e autoestima, os jovens querem trabalhar em algo que tenha um sentido maior, como ajudar o planeta ou melhorar a vida das pessoas, aliado à felicidade, a experiências singulares e ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.





Eles são também criativos, dinâmicos, interativos, flexíveis e, principalmente, tecnológicos. As habilidades técnicas trazidas com a revolução digital são potencializadas pela capacidade multitarefa, de ágil pensamento analítico e de destreza para lidar com as inovações que surgem com velocidade impressionante.





Portanto, Daniel Lança esclarece que “tais avanços contrastam com sua evidente falta de habilidades comportamentais, como inteligência emocional e capacidade de lidar com frustração e hierarquia. De maneira geral, as Gerações Y e Z podem ser autocentradas, ansiosas, impacientes, superficiais, arrogantes e desejam crescer rápido (demais) na carreira, ao passo que têm dificuldade em criar raízes de longo prazo nas empresas”.





Como aproveitar o melhor das novas gerações e minimizar o impacto das habilidades não desejáveis é certamente um dos maiores pontos de inflexão. O futuro – e o presente – das empresas passa necessariamente pelas Gerações Y e Z; quem não se adaptar continuará lidando com forte turnover entre os mais jovens e perderá a chance de alavancar as transformações da revolução 4.0.





O desafio, portanto, está na capacidade das atuais organizações gerarem um ambiente de trabalho que fomente a diversidade – não somente de gênero, raça ou orientação sexual, mas também geracional, aproveitando o melhor das gerações unidas na mesma direção. Isso passará pela revisão de conceitos tradicionalmente rígidos, como hierarquia, processos burocráticos, jornada de trabalho inflexível, trabalho presencial e rediscussão do propósito das empresas. Diversidade gera produtividade e, em última instância, lucro.





Um olhar atento a essas novas dinâmicas já pode ser visto nos Conselhos de Administração de grandes empresas que têm buscado diversidade visando adaptação às novas tendências, ao incremento na estratégia organizacional, à utilização de tecnologias disruptivas e à concepção de valor de longo prazo.





“As Gerações Y e Z são hoje 70 milhões de pessoas, quase 46% da população economicamente ativa no Brasil; em dez anos, seremos 70% da PEA. O novo capitalismo será moldado e liderado por nós. Às organizações do futuro caberá compreender a necessidade de uma governança multigeracional, aliando experiência e juventude” finaliza Lança.





