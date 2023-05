Mobilidade e bem-estar: Sarzedo ganha praça estratégica na saída da cidade

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Praça do Lampinha - Sarzedo/MG (foto: Divulgação/ Itaminas)



A cidade de Sarzedo (MG) ganhou da Itaminas um presente valioso e bastante aguardado pela comunidade. Foi inaugurada, no final de abril, a Praça Antônio Faustino dos Santos “Lampinha”, localizada no cruzamento da rua Engenho Seco com a rodovia MG 040, no Bairro Santa Rosa.

Construída em um ponto muito importante e estratégico, na área que liga o município às outras cidades da região metropolitana, como Mário Campos, Ibirité e Belo Horizonte, a Praça reflete diretamente a preocupação da Itaminas com o bem-estar da população . Afinal, os esforços para a conclusão da obra receberam, além dos investimentos da mineradora, a colaboração da Prefeitura de Sarzedo e da Câmara de Vereadores.

Em seu projeto, a Praça ganhou faixas elevadas para o trânsito dos pedestres, grades de segurança para preservação do lugar e diversos bancos para o aproveitamento do máximo de pessoas possíveis. Além disso, toda a iluminação foi reforçada, o que trouxe mais segurança e conforto à população, que usa o local como opção de lazer e prática de esportes durante a noite.





Inauguração do novo cartão-postal de Sarzedo

A Praça Antônio Faustino dos Santos “Lampinha” tem paisagismo leve, projetado por Pedro Nehring (em memória) - responsável, também, pela concepção paisagística de Inhotim -, e foi pensada para ser um cartão-postal de Sarzedo, além de integrar o projeto Parque Ambiental Cachoeira, da cidade.

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Itaminas, Cristiano de Mello Paz, e o prefeito de Sarzedo, Marcelo Pinheiro, fizeram o descerramento da placa. A escolha do nome da Praça é uma homenagem a Antônio Faustino dos Santos, o Lampinha, que trabalhou na Itaminas por longos 44 anos e era um membro querido da comunidade.

Em seu discurso, Cristiano de Mello Paz destacou a importância da comunidade de Sarzedo para a mineradora. “A Itaminas se sente honrada em poder estar junto com a população, com a Prefeitura, com a Câmara, com essa administração e todas as outras que já passaram, e, se Deus quiser, vamos continuar sempre juntos e unidos em prol do desenvolvimento desta cidade”, declarou.





Cristiano de Mello Paz, presidente da Itaminas (foto: Divulgação/ Itaminas)



Homenagens e diversão

Diversas atrações marcaram a cerimônia de inauguração da Praça “Lampinha”, especialmente para as crianças, com brinquedos, música e distribuição de cachorro-quente, pipoca e algodão-doce. A Banda Municipal de Sarzedo também marcou presença com um repertório eclético e muito animado.

Gislane Faustino, filha de “Lampinha”, manifestou seu agradecimento e emoção pela homenagem merecida ao pai. “Agradeço de coração a todos os envolvidos. Meu pai, meu ídolo, a pedra mais preciosa, que hoje brilha em formato de estrela. Foi tudo muito, muito lindo, emocionante. Gratidão é a palavra que resume”, comentou em post nas nossas redes sociais.

Um dos seguidores, Leonardo Macedo escreveu: “Saudoso Lampinha exemplo de profissional linda e merecida homenagem”, fazendo coro aos comentários positivos de populares e lojistas em nossa página.

Já o perfil “Suculentas Fonseca” destacou em seu depoimento: “Mais que merecida e linda essa homenagem ao lampinha, homem que em pouco tempo me ensinou tanto, saudade que não acaba. Parabéns as filhas do Lampinha que devem e podem sentir muito orgulho do pai”.

A Banda Municipal Sarzedense animou a inauguração da Praça (foto: Divulgação/Itaminas)



Lampinha: vida e legado

Antônio Faustino dos Santos sempre gostou muito de estudar, mas, por precisar trabalhar desde novo para ajudar a família, persistiu com dificuldades nesse intento ao longo da vida.

Ele trabalhou na Itaminas por 44 anos e, para seguir com os estudos, recorria ao uso da lamparina nos intervalos do trabalho na mina local. Com o uso da água da mina, ele criou um sistema de iluminação para conseguir enxergar os livros à noite.

Porém, esse sistema fazia com que as luzes não durassem muito tempo, o que o levava a comprar uma lamparina nova quase todos os dias. Foi o vendedor dessas lâmpadas, o sr. Tozinho, que apelidou Antônio de “Lampinha” - nome adotado com muita honra e alegria pelo homenageado.

Na Itaminas, Lampinha sempre é lembrado como um profissional dedicado e exemplar, além de ser humano extraordinário. Tanto que, na sede da mineradora, o principal refeitório dos funcionários foi batizado com o nome dele.

Após discurso, Cristiano Paz descerra a placa que homenageia Lampinha juntamente com o prefeito de Sarzedo (foto: Divulgação/Itaminas)







Para o presidente da Itaminas, Cristiano de Mello Paz, a homenagem à Lampinha, um personagem tão importante para a história da empresa e de Sarzedo, reflete um exemplo do forte laço que une a empresa ao município. Afinal, vários dos moradores trabalham ou conhecem alguém que trabalha na mineradora.

“A Itaminas está comprometida a usar seus maiores esforços para diminuir os impactos de suas atividades junto à comunidade. Nós entendemos que é parte do nosso compromisso e do nosso desejo estarmos juntos com a população, irrestritamente, para tornar Sarzedo mais humana, feliz, agradável e culta”, declarou Cristiano Paz.

Nas redes sociais da Itaminas , muitas pessoas elogiaram a iniciativa do Instituto. É o caso do internauta Joaquim Neto, que escreveu: “A @itaminasoficial sempre melhorando nossa cidade e valorizando os funcionários, todos em Sarzedo e ligado a pelo menos uma pessoa que trabalha nessa grande Empresa”.