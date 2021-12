Gerdau promove show de projeção mapeada na fachada do museu MM Gerdau

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Gerdau/Divulgação)



Quem passar em frente ao MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal , na praça da Liberdade, em Belo Horizonte, de 7 a 14 de dezembro, das 19 às 23 horas, vai se maravilhar com o espetáculo de luzes e sons de uma projeção assinada pelos artistas de reconhecimento internacional, Rafael e Ricardo Cançado.

Festival Luzes da Liberdade 2021, que será realizado de 7 e 26 de dezembro, com mais de 35 mil metros quadrados de área iluminada. E entre os dias 15 deste mês e 06 de janeiro, o prédio rosa também receberá uma iluminação cênica especial. A ação, promovida pela Gerdau , faz parte da programação do, que será realizado de 7 e 26 de dezembro, com mais de 35 mil metros quadrados de área iluminada. E entre os dias 15 deste mês e 06 de janeiro, o prédio rosa também receberá uma iluminação cênica especial.

Rafael e o irmão Ricardo Cançado são reconhecidos internacionalmente pelas projeções mapeadas que criam. Eles foram os autores dos mappings no Cristo Redentor nos réveillons de 2019 e 2020, no Rio de Janeiro. Segundo Rafael Cançado, a ideia do vídeo mapping para o Museu das Minas e do Metal foi casar os 120 anos da Gerdau e o olhar de conexão e harmonia entre a natureza e os minerais. “No mapping, falamos desde o surgimento da galáxia, dos vulcões e dos minerais, dialogando com a formação da Terra até a junção dos minerais e da tecnologia”, explica o artista.

Em janeiro de 2021, a Gerdau completou 120 anos de uma história de solidez, contribuição para o desenvolvimento e legado para uma sociedade em evolução constante. “Pensando nisso, pois queremos celebrar essa data no Festival Luzes da Liberdade 2021 e com a sociedade mineira”, comemora Wendel Gomes, diretor executivo da Gerdau.

A projeção mapeada no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal tem direção artística de Rafael Cançado - aka Homem Gaiola, da Darklight Studios -, de Barcelona na Espanha, e da produtora Danusa Carvalho, da Casulo Cultura, com produção da Full Produções, além da trilha sonora de Kiko Klaus.

Dentro do projeto, o Museu também receberá apresentações musicais especiais, que trará a magia do encontro entre o Coral Canarinhos de Itabirito e a Orquestra de Câmara de Ouro Branco, assim como a voz potente de Manu Dias e toda o mito do Clube da Esquina com Telo Borges e Flávio Venturini.

Serviço:

MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal recebe projeção mapeada dos artistas Rafael e Ricardo Cançado

De: 07 a 14/12

Sessões: das 19 às 23 horas