Vivência prática valoriza currículo e abre portas no mercado de trabalho

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Quando se fala em aprendizado e qualificação profissional, a formação acadêmica é a etapa que vem após a conclusão do Ensino Fundamental e Médio. É nesse período que a pessoa entra em contato com o conhecimento que vai abrir as portas para uma atuação bem sucedida no mercado de trabalho. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Brasil é crescente o número de matriculados em cursos de graduação . Em 2000, o país contabilizava 2,7 milhões de alunos matriculados, enquanto em 2019 o número chegou aos 8,6 milhões.





“O mercado de trabalho é um ambiente extremamente disputado, por isso, ter um curso de graduação pode ser o grande diferencial na hora de alavancar a carreira e garantir os melhores cargos e salários. As experiências adquiridas durante a faculdade, em trabalhos voluntários, programas de extensão, estágios e grupos de pesquisa, podem somar muitos pontos no processo seletivo para qualquer área, além de serem uma fonte inesgotável de conhecimento”, explica Rita de Cássia Guedes, diretora da Faculdade de Ecologia e Saúde Humana - Faseh, instituição integrante do ecossistema nima Educação.





Segundo Rita, a vivência na prática é um dos diferenciais da Faseh, ao trazer o aluno para perto dos principais desafios da profissão escolhida. “Para quem deseja ingressar na instituição e ter experiências práticas desde o começo do curso, as inscrições para o vestibular já estão abertas





Até o dia 31 de julho, o interessado pode optar por fazer as provas digitais disponibilizadas no site, apresentar o histórico escolar ou a nota do Enem. Além disso, o inscrito ainda concorre a bolsas de estudos de até 80% para todos os cursos da instituição, exceto medicina”, diz.





Sobre a Faseh





A Faseh é uma instituição particular de ensino superior, localizada no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, a 5 minutos do aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins.





Ela oferece cursos de Medicina manhã e tarde, Enfermagem e Fisioterapia, nos turnos da manhã e noite, além de Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Produção no turno da noite.





As graduações oferecidas pela instituição, que é um centro de excelência e referência no ensino superior, são avaliadas com notas a partir de 4 pelo MEC.

Para fazer sua inscrição, basta acessar estude.faseh.edu.br/vestibular