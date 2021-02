Faculdade oferece bolsa de até 50% de desconto e isenção da segunda parcela

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Faseh/Divulgação)



Faseh vai ampliar as oportunidades de acesso à educação de qualidade para quem busca dar continuidade aos estudos e quer estudar em um Centro de Excelência em Ensino Superior com cursos notas 4 e 5 pelo MEC.





se inscrever pelo site para realizar o processo de transferência de outras instituições. Durante a semana, terão condições imperdíveis para matrícula a R$ 99, além de isenção da segunda mensalidade e bolsa de até 50% para todo o curso. Estas condições não são válidas para o curso de Medicina. É possível consultar o edital completo no site. Entre 1º e 6 de fevereiro, os candidatos podem faseh.edu.br/vemserfaseh para realizar o processo de transferência de outras instituições. Durante a semana, terão condições imperdíveis para matrícula a R$ 99, além de isenção da segunda mensalidade e bolsa de até 50% para todo o curso. Estas condições não são válidas para o curso de Medicina. É possível consultar o edital completo no site.









Profissional do futuro





O objetivo principal da Faseh é a formação e qualificação de profissionais com o perfil demandado pela sociedade, com preparo para o exercício pleno da sua atividade e da cidadania, no mundo globalizado e com contínuas e rápidas mudanças. Para isso, adotou um currículo integrado, as chamadas Unidades Curriculares (Ucs), que rompem grades, disciplinas e isolamentos.





Os desafios da carreira são vividos ainda em sala de aula e o aluno passa a ser protagonista da sua formação, escolhendo temas mais adequados aos seus objetivos profissionais como línguas, artes, raciocínio lógico, cultura, mindfulness e outros temas continuamente atualizados.





Foto do laboratório Faseh, tirada antes da pandemia (foto: Faseh/Divulgação)





Sobre a faculdade





Localizada no vetor norte, área em expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Faseh faz parte da Ãnima Educação e conta com uma infraestrutura completa e avançada para ampliar a experiência de ensino-aprendizagem dos alunos. Com laboratórios de simulação realística, salas de metodologia ativa, clínica-escola e espaço de coworking, os alunos colocam em prática o conteúdo de sala de aula.





o candidato que tiver alguma dificuldade para investir nos estudos pode contar com as facilidades que a Faseh têm para financiar os estudos. Além disso, a instituição tem condições especiais para empresas parceiras É possível consultar as opções com a equipe de relacionamento da faculdade. Para outras informações acesse o E mesmo com todas as vantagens do Agora é a Hora,. Além disso, a instituição tem condições especiais para empresas parceiras É possível consultar as opções com a equipe de relacionamento da faculdade. Para outras informações acesse o faseh.edu.br/vemserfaseh