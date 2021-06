Vestibular Faseh: candidatos concorrem a bolsas de até 100% em todo o curso

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

concorrem a bolsas de até 100% em todo o curso. Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021.2 da Faseh , que faz parte do Ecossistema Ânima Educação. A prova será realizada no dia 26 de junho em ambiente virtual. Os candidatos com melhores pontuações





O regulamento do processo seletivo para as graduações em Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Fisioterapia pode ser consultado no site da instituição. Para se inscrever, basta acessar o site: faseh.edu.br/vestibular/





Com uma infraestrutura completa e cursos avaliados com nota 4 pelo Ministério da Educação (MEC), os alunos da Faseh têm a oportunidade de vivenciar na prática a futura profissão dentro da instituição nos laboratórios de simulação realística, salas de metodologia ativa, clínica-escola e espaço de coworking.





A formação e qualificação de profissionais são o objetivo principal da Faseh, que acompanha o perfil demandado pela sociedade, com preparo para o exercício pleno da sua atividade e da cidadania.

Faseh oferece formação profissional com foco na prática

Na Clínica-Escola de Fisioterapia, em parceria com a Prefeitura de Vespasiano, os alunos realizam atendimentos gratuitos à população da região com supervisão dos professores. Entre as especialidades oferecidas estão as áreas de pediatria, saúde da mulher, saúde pública, ortopedia e neurologia.

De acordo com a responsável técnica pela Clínica-Escola, Poliane Souza, os atendimentos permitem que os alunos levem o conhecimento adquirido em sala de aula e o bem-estar para a população, contribuindo para a elevação do nível de saúde e desenvolvimento social da cidade.





"Neste momento de pandemia, a atuação dos alunos se torna ainda mais relevante, pois os principais atendimentos agora são feitos aos pacientes que se recuperaram da Covid-19 e ficaram com algumas sequelas", explica Souza.





Sobre a Faseh





Localizada no vetor norte, área em expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Faseh faz parte da nima Educação e conta com uma infraestrutura completa e avançada para ampliar a experiência de ensino-aprendizagem dos alunos.





Para outras informações acesse faseh.edu.br/vestibular/