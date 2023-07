Colégio Santo Agostinho investe em Educação em Tempo Integral

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Educação em Tempo Integral funciona das 8h às 17h, diariamente, para estudantes do 2º período da Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental. A partir de 2024, até o 7º ano (foto: Reprodução/Colégio Santo Agostinho)



Você já ouviu falar de propostas de ensino que desenvolvem todo o potencial das crianças e adolescentes? Baseando-se no conceito de inteligências múltiplas, a Educação em Tempo Integral vem fazendo sucesso entre pais e filhos.





Isso porque, além de desenvolver os alunos para que eles possam se destacar nos meios acadêmico e profissional, buscam despertar novas habilidades, conhecimentos, capacidades e possibilidades. Assim, os estudantes aprendem a lidar com situações adversas das melhores formas, desenvolvem autonomia e ficam ainda mais preparados para lidar com os desafios do dia a dia.





E mais, você encontra a Educação em Tempo Integral perto de você, no Colégio Santo Agostinho - Unidade Nova Lima.





Quer entender melhor como funciona essa proposta de ensino integrada? Continue lendo para saber quais são as vantagens, diferenciais e saiba por que a Educação em Tempo Integral está fazendo sucesso.

Conheça a Educação em Tempo Integral do Colégio Santo Agostinho Nova Lima

A história do Colégio Santo Agostinho começou em 1934. De lá pra cá, ele cresceu, abriu novas unidades, ampliou sua infraestrutura e, claro, inovou na educação, buscando trazer sempre um ensino de excelência, alinhado aos desafios dos nossos tempos. E não seria diferente com a Educação em Tempo Integral.





Como o próprio nome diz, a Educação em Tempo Integral engloba os turnos da manhã e da tarde. Porém, não é apenas a carga horária mais ampla e o quadro curricular diferenciado que tornam a proposta tão positiva. Mas também, as possibilidades que ela traz para os alunos.





Desde a escolha das aulas, até a melhor utilização do tempo do estudante na escola, tudo é pensado para valorizar suas inúmeras habilidades e torná-lo protagonista de sua formação.





Afinal, o objetivo não é "preencher o tempo dos alunos" com atividades extras. E sim, oferecer projetos que vão fazer a diferença na vida deles, considerando o campo acadêmico, social, físico, suas necessidades, interesses e perspectivas.

Diferenciais da Educação em Tempo Integral: saiba o que torna a proposta de ensino tão inovadora

Tudo é pensado para valorizar as inúmeras habilidades dos estudantes e torná-los protagonistas de suas formações (foto: Reprodução/Colégio Santo Agostinho)

O objetivo da Educação em Tempo Integral é desenvolver o aluno por completo. Para isso, oferece experiências que vão muito além da sala de aula, como:

atividades que promovem a criatividade, a colaboração e a tecnologia;

desenvolvimento de projetos sustentáveis, baseados nas necessidades do mundo atual;

infraestrutura ampla e de qualidade;

inteligência de dados e espaços externos para atividades diversas;

ensino de língua inglesa desde a Educação Infantil;

metodologias ativas para os pequenos aprenderem diferentes habilidades, na prática: seja prototipando, colaborando ou discutindo;

atividades que acontecem em parques, museus, galerias, jardins, quadras e muitos outros espaços.

Todos esses diferenciais tornam a Educação em Tempo Integral referência em ensino. Mas não são os únicos pontos positivos dessa modalidade.

Por que escolher a Educação em Tempo Integral? Saiba quais são as vantagens

Há inúmeros benefícios que essa proposta de ensino inovadora garante para os estudantes. Veja a seguir os principais deles!

Melhora no desempenho

Como os projetos são selecionados conforme os interesses dos alunos, eles se tornam mais motivados a realizá-los.

Desenvolve a autonomia das crianças

Na Educação em Tempo Integral os alunos são estimulados a conversar entre si, tirar dúvidas e buscar informações. Desse modo, aprendem a solucionar os problemas com mais autonomia e confiança.

Aprendizado completo

Os alunos desenvolvem habilidades e conhecimentos que vão ajudá-los na escola, em casa e na vida.





Como podemos ver, a Educação em Tempo Integral é uma ótima oportunidade para que os estudantes desenvolvam as habilidades e conhecimentos necessários para responder aos desafios do nosso tempo. E para os pais também, que têm a certeza de ver os filhos usando o seu tempo com qualidade e usufruindo de um quadro curricular completo . O quadro de 2024 segue em construção, mas, veja na sequência, o quadro curricular da Educação em Tempo Integral de 2022.

Quadro curricular da Educação em Tempo Integral em 2022 (foto: Reprodução/Colégio Santo Agostinho)

Quadro curricular: saiba tudo que seu filho vai aprender nessa modalidade de ensino do Colégio Santo Agostinho Nova Lima

A Educação em Tempo Integral do Colégio Santo Agostinho Nova Lima contempla o currículo da educação básica e vai muito além:

Educação Básica da Educação em Tempo Integral:

Arte;

Língua portuguesa;

Língua inglesa;

Matemática;

Biblioteca;

Educação física;

Ciências;

Ensino religioso;

História;

Geografia.

Educação ampliada da Educação em Tempo Integral:

Inglês;

Atividades manuais;

Trilha da criatividade;

Educação tecnológica e robótica;

Educação nutricional;

Ecologia integral;

Esportes;

Projeto de vida;

Teatro;

Empreendedorismo;

Gastronomia;

Bem-estar;

Expressões artísticas;

Educação financeira;

Técnicas e estratégias de estudo;

Cultura hispânica;

Cultura e movimento: dança;

Música.

Com um quadro curricular amplo e diversificado como o da Educação em Tempo Integral, os alunos se desenvolvem no meio acadêmico, social, esportivo e cultural. E, principalmente, podem descobrir novos talentos, habilidades e gostos que poderão acompanhá-los ao longo da vida e tornar os desafios do dia a dia cada vez mais fáceis de lidar.

Mas como funciona a Educação em Tempo Integral?

Atualmente, a Educação em Tempo Integral está disponível na unidade do Colégio Santo Agostinho de Nova Lima, para estudantes do 2º período da Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental. A partir de 2024 será ampliada para estudantes do 7º ano.





Apesar de englobar dois períodos escolares, não há separação de turno. Desse modo, o estudante permanece na escola das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Como aderir à Educação em Tempo Integral do Colégio Santo Agostinho Nova Lima?

Como você viu, a Educação em Tempo Integral do Colégio Santo Agostinho Nova Lima é uma forma de potencializar o tempo dos estudantes na escola, fornecendo acesso à educação de qualidade, atividades essenciais, novos conhecimentos, práticas esportivas e muito mais.





Ou seja, uma formação integral, que potencializa o estudante, revelando novas possibilidades e oferecendo as ferramentas necessárias para ele enfrentar cada desafio.





Tudo que as crianças e adolescentes precisam para crescerem mais confiantes, preparados e capacitados. Então, o que está esperando para abrir todas essas portas para o seu filho?





Na Educação em Tempo Integral os alunos são estimulados a desenvolver habilidades em diferentes áreas da vida. (foto: Reprodução/Colégio Santo Agostinho)

