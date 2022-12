High School: Colégio Santo Agostinho oferece formação e cultura canadenses

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

No mundo globalizado em que vivemos, muito mais do que o aprendizado do currículo tradicional, é importante que crianças e jovens desenvolvam habilidades para a vida, como a oratória, a capacidade de resolução de problemas, a criatividade e o pensamento crítico.





Ter acesso a cursos de alta qualidade e conhecer novas culturas torna-se um grande diferencial no currículo e o sonho de muitos estudantes. O Colégio Santo Agostinho foi um dos pioneiros em trazer a modalidade High School para Minas Gerais e o primeiro parceiro da Província de New Brunswick, do Canadá.





A escola oferece, desde 2015, o Canadian High School, um programa de complementarização curricular em que os alunos cursam disciplinas canadenses durante a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, potencializando suas possibilidades de estudar no exterior.





Em parceria com a Província de New Brunswick, professores canadenses e estadunidenses lecionam disciplinas diversas, buscando desenvolver habilidades e transmitir os valores culturais do Canadá em alinhamento com a província. Ao final do programa, os estudantes recebem os diplomas brasileiro e canadense.





“Em 2014, o Colégio Santo Agostinho recebeu o convite da província e do Atlantic Education International (AEI), instituição governamental canadense. Eles avaliaram todo o nosso currículo e viram tudo o que poderia ser validado de acordo com o currículo canadense e o que poderia ser acrescentado. Ao se certificarem da qualidade do nosso ensino, fechamos essa parceria de internacionalização e passamos a oferecer o Canadian High School em 2015, na unidade de Nova Lima, e 2016, em Belo Horizonte”, conta a supervisora de Relações Internacionais do Colégio Santo Agostinho, Clarissa Azeredo.





Educação focada no desenvolvimento de habilidades





No Canadian High School , os alunos participantes fazem uma verdadeira imersão na cultura do Canadá: além do idioma, aprendem também aspectos geográficos, tradições, costumes locais e contam até mesmo com o suporte de uma equipe de coaching para a organização dos estudos e rotina, entre outros diferenciais. Ao final da 3ª série do Ensino Médio, o estudante que opta por essa modalidade de ensino recebe os certificados de conclusão de estudos brasileiro e canadense, este assinado pelo Ministro da Educação do Canadá.





Os alunos têm disciplinas de liderança, empreendedorismo, questões mundiais, estudos midiáticos, desenvolvendo criatividade, tomada de decisão, cooperação, comunicação, e, portanto, o foco é que as disciplinas sejam um meio de desenvolvimento de habilidades. Essa diplomação dupla certamente permite melhores oportunidades de crescimento acadêmico e profissional no país e em todo mundo.





“O Canadian High School impacta na vida dos jovens para além do idioma inglês, mas para a questão cultural e de habilidades, preparando os estudantes para as constantes mudanças da humanidade e ampliam a visão de mundo. Temos histórias de alunos que realmente tiveram um salto na carreira depois do programa e estão nas melhores universidades do mundo”, conta Clarissa.





Bruna Cançado, estudante de medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, que fez o Canadian High School no Colégio Santo Agostinho, classifica o curso como um divisor de águas em sua formação. “Não só pela fluência no inglês, mas também pelo desenvolvimento de habilidades relacionadas à oratória, gestão e organização pessoal, que são essenciais para um bom desempenho na faculdade. Além disso, o contato direto com outra cultura e com disciplinas exclusivas da grade canadense me propiciaram uma experiência única que serve como um grande diferencial em meu currículo”, afirma.





Para Pedro Neves Manzalli Oliveira, estudante de Direito da UFMG, as experiências e vivências que teve no programa contribuem diariamente em sua vida profissional. “Além da grande melhora da fluência na língua inglesa, sinto, hoje, que as dinâmicas de apresentação de trabalhos e projetos, principalmente por serem em outra língua - nos tirando de nossa zona de conforto - fortaleceu minha dialética e minha fala em público, fundamentais no curso que escolhi”, conta.





Para ele, o programa também trouxe um diferencial no currículo. “Mesmo tendo escolhido fazer faculdade aqui no Brasil, já fui informado por minha antiga chefe, que um dos motivos para meu currículo ter sido selecionado para a fase de entrevistas, foi o Canadian High School, acredito que isso possa abrir ainda mais portas no meu futuro profissional.”





Internacionalização: ensino que abre fronteiras para o mundo





A globalização e suas mudanças têm ampliado a perspectiva de formação para a cidadania global dos jovens, que devem aprender a agir num mundo multicultural e perceber a diversidade como riqueza. Além do Canadian High School, o Colégio Santo Agostinho oferece, por meio do departamento de Internacionalização, atuação em cinco frentes para que os jovens sejam verdadeiros cidadãos globais.





Uma das frentes da internacionalização é a educação bilíngue , que propicia aos estudantes o desenvolvimento não só das habilidades linguísticas, mas também de conceitos das ciências em inglês. A abordagem, desenvolvida em parceria com a National Geographic Learning, viabiliza a aquisição da língua através de uma proposta lúdico-interativa, que desperta na criança o interesse pela aprendizagem, em contextos diversos.

Além disso, o Colégio é centro preparador dos exames de Cambridge há mais de 10 anos. As escolas parceiras de Cambridge English Language Assessment são selecionadas pelo seu alto padrão de qualidade no programa de inglês oferecido. Também, há mais de 25 anos, oferece duas oportunidades de intercâmbio estudantil de curta duração: para a Espanha, no 9° ano, e para o Canadá, na 2ª série do Ensino Médio. Em ambos os casos, a experiência acontece durante as férias escolares de julho e os alunos são acompanhados de professores e colaboradores agostinianos, e por uma equipe no destino escolhido.





O setor de internacionalização também presta serviços em processos de candidatura dos alunos em universidades internacionais, auxiliando os estudantes e seus familiares na interface entre o colégio e as instituições de ensino superior no exterior.





Ou seja, não faltam oportunidades! "Transformar os alunos em cidadãos globais é uma das premissas dos programas de internacionalização do Colégio Santo Agostinho. Buscamos, por meio das diferentes ações, que nossos estudantes sejam capazes de ler e interpretar conjunturas sociais diversas, desenvolvendo uma visão crítica das diferentes realidades, e sendo agentes de mudanças, a partir de suas leituras do mundo. Por meio da educação integral e plena dos educandos, em todas as suas dimensões, contribuímos para a construção de um mundo mais justo, solidário e fraterno, de tal forma que se possamos deixar um legado para a sociedade.” finaliza Clarissa.





