Enem: Colégio Santo Agostinho é 1º lugar geral e 1º em Medicina na UFMG

(foto: Divulgação/Santo Agostinho)



no total, mais de 450 aprovações em importantes instituições do Brasil e do exterior, como USP, Unicamp, University of British Columbia – Canadá e muitas outras. Os alunos das quatro unidades do Colégio Santo Agostinho repetiram em 2021 o desempenho de destaque nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio — Enem. O primeiro lugar geral e o 1º lugar em Medicina da UFMG são, pelo segundo ano consecutivo, de estudantes do Colégio. Além disso, os alunos conquistaram também o 2º e o 3º lugares gerais da Universidade. Foram









(foto: Divulgação/Santo Agostinho)





Bernardo Reis de Almeida, que garantiu o 1º lugar geral da UFMG, o 1º lugar em Ciências da Computação na Universidade e também aprovação no exterior, conta que a preparação oferecida pelo Colégio Santo Agostinho, durante onze anos, foi fundamental para que ele pudesse conquistar os seus objetivos, principalmente o suporte para superar os desafios da reta final, durante a pandemia.





“O Colégio me ajudou muito a me desenvolver, tanto como um aluno, quanto como um ser humano. Cursei a 3ª série do Ensino Médio durante um ano de pandemia e foi surpreendente ver a rapidez e a versatilidade com que a escola foi capaz de continuar a rotina acadêmica após a parada das aulas presenciais. Os professores foram muito atenciosos e capazes, inovando a cada dia para oferecer o melhor do ensino aos alunos, mesmo que virtualmente”, Bernardo Reis de Almeida, ex-aluno.









Desafios da pandemia: colégio desenvolveu ecossistema educacional online





O Enem 2020 precisou ser adiado por causa da pandemia e, devido a isso, a preparação dos alunos do Colégio Santo Agostinho para os exames se estendeu até o mês de janeiro de 2021 e levou em consideração as mudanças impostas pelo contexto de isolamento social e aulas virtuais.





Nesse período, alunos ocuparam-se não só do conteúdo dos exames, mas também da manutenção da própria saúde mental. Foram realizadas aulas temáticas, monitorias com foco na resolução de questões, correção de produção de texto e técnicas de relaxamento e respiração, para garantir o melhor desempenho possível durante a realização das provas.





Além disso, ao longo do ano, os alunos puderam contar com o Camp.us, um ecossistema educacional criado pelo próprio Colégio para atender às necessidades dos novos tempos.





indicadores de performance e comportamento de estudos, para apoiar o estudante e a família no processo de aprendizagem. O Camp.us é uma plataforma capaz aprender e evoluir constantemente a partir dos indicadores dos alunos. Dentro da plataforma estão disponíveis conteúdos de altíssima qualidade





Ana Luiza França, que estudou no Colégio Santo Agostinho desde os 5 anos, conquistou o 1º lugar em Medicina na UFMG e reflete sobre o bom resultado: “Agradeço muito ao Colégio, porque tudo o que eu consegui alcançar foi por causa do apoio, dedicação e disposição dos professores e de toda a equipe nesses 13 anos. Foi muito importante para mim. Todos estiveram muito dispostos a me ajudar e sempre me encorajaram a fazer o meu melhor”.





Aleluia Heringer, diretora de Relações Institucionais do Colégio Santo Agostinho, atribui esse resultado a todos os que contribuem para que a Instituição possa continuar oferecendo uma educação de excelência, humana, inovadora e sustentável, mesmo em cenários adversos.





"Lidar com o inesperado nessa pandemia, cenário nunca vivenciado por nenhuma escola, foi uma situação totalmente atípica. Seguimos aprendendo todos juntos, professores e colaboradores das instituições de ensino, alunos e famílias. O Colégio Santo Agostinho se estruturou de todas as formas e tem buscado se reinventar sempre, para formar alunos que serão verdadeiros protagonistas de uma transformação social", destaca Aleluia.









Sobre o Colégio Santo Agostinho





O Colégio Santo Agostinho possui quatro unidades em Minas Gerais (Belo Horizonte – bairros Santo Agostinho e Gutierrez, Contagem e Nova Lima) e conta com mais de 85 anos de história. Para saber mais, acesse www.santoagostinho.com.br