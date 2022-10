Colégio Santo Agostinho apresenta educação em tempo integral em Nova Lima

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação)



O Colégio Santo Agostinho vem com uma novidade para o ano de 2023, com a ampliação da educação em tempo integral em sua Unidade localizada no Vale dos Cristais/Nova Lima. Em sintonia com o constante aprimoramento de suas práticas pedagógicas, o Colégio se mostra atento às mudanças e aos desafios do mundo contemporâneo, evoluindo sempre, sem perder a essência.





Reconhecendo que a escola continua sendo o melhor lugar de aprendizado e socialização para as crianças e jovens, o projeto oferece um currículo ampliado e com diversas propostas pedagógicas, como: projeto de vida, idiomas, esportes, criatividade, robótica, empreendedorismo, ecologia integral, entre outras.





Formação integral





A formação integral é uma concepção de educação que busca o seu desenvolvimento em todas as suas dimensões, conferindo centralidade ao aluno. Isso significa que a proposta pedagógica é construída, avaliada e reorientada a partir do contexto, interesses, necessidades de aprendizagem, desenvolvimento e perspectivas de futuro dos estudantes.





educação em tempo integral do Colégio Santo Agostinho desenvolve projetos que consideram o estudante em todas as suas dimensões: cognitiva, corporal, emocional e afetiva. Sendo assim, os projetos oferecem a oportunidade do desenvolvimento do autoconhecimento, da autoconfiança, da interação com empatia e sentimento de pertencimento. Para colocar isso em prática, adoque consideram o estudante em todas as suas dimensões: cognitiva, corporal, emocional e afetiva. Sendo assim, os projetos oferecem a oportunidade do desenvolvimento do autoconhecimento, da autoconfiança, da interação com empatia e sentimento de pertencimento.





(foto: Divulgação)







Gisele Duarte, Supervisora da educação em tempo integral do Colégio Santo Agostinho, ressalta a importância de reconhecer e valorizar todas as competências, o que inclui conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, dos alunos para consolidar essa formação ampliada.





“Assim, eles estarão preparados para agir de forma coerente e responsável para as situações variadas e complexas da vida. Por isso, utilizamos metodologias diferenciadas para o desenvolvimento da convivência ética, sem deixar de focar no reconhecimento das individualidades e no desenvolvimento das competências de cada aluno”, afirma.





Gisele ainda explica que a proposta pedagógica da educação em tempo integral do Colégio Santo Agostinho é fundamentada em quatro áreas: Ciência, Corpo e Cultura, Expressão e Reflexão. “Com isso, alcançamos dimensões da aprendizagem que são fundamentais para as crianças, como pensamento crítico, autonomia, autoconhecimento, criatividade, colaboração, gestão de prioridades, entre tantas outras”.





Currículo





educação em tempo integral do Santo Agostinho reconhece que a escola continua sendo o melhor lugar para que as crianças aprendam, socializem e se reconheçam como cidadãos.





Por isso, trabalha com um currículo inovador, com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos e estimulando as suas múltiplas inteligências.





Integram o currículo escolar: Robótica, Alfabetização Nutricional, Ecologia Integral, Bem-estar, Língua Portuguesa, Lógica, Inglês, Matemática, História, Ensino Religioso, Educação Física, Artes, Trilha da Criatividade, Empreendedorismo, Música, Geografia, Cultura Hispânica, entre outras.













Inscrições abertas