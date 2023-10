Palestinos contra judeus

888





“Os recentes acontecimentos em Israel demonstram inequivocamente a iniquidade do Estado judeu e do movimento sionista. Fundado na violência e no terrorismo contra os palestinos, provocando um dos maiores êxodos involuntários da história moderna, Israel e a comunidade internacional que o apoia pregam cinicamente uma 'paz' com os palestinos, totalmente impraticável enquanto o Estado sionista mantiver sua política de usurpação, dominação, agressão e colonização da Palestina, que pertence aos palestinos há séculos. Igualmente cínica é a identificação do antissionismo com o antijudaismo. Condenar a existência do Estado de Israel nada tem a ver com a discriminação contra os judeus, inaceitável sob qualquer ponto de vista. A dissolução do Estado de Israel, uma entidade criminosa, e a devolução de toda a Palestina aos palestinos são a única possibilidade de paz na região. Qualquer outra medida será eternamente ineficaz. Não existe a possibilidade de paz entre judeus e palestinos - que conviveram pacificamente na região por séculos antes do movimento sionista - enquanto Israel existir como entidade nacional e política.”





Pedro Braga

Belo Horizonte