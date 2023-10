"Desmascarem o Valdemar", pede leitor

888

Jeovah Ferreira

Taquari – DF

"O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recebeu no dia 24 de outubro de 2023, das mãos da senadora Eliziane Gama, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro, o relatório final. Tomara que as autoridades que vão apreciar o relatório para indiciamento daqueles que estão citados como praticantes de crime contrariem o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que disse em tom de deboche que 'essa CPMI vai dar em nada'. E disse ainda: 'o que deu CPI da COVID?'. Por favor, senhoras e senhores que estão com incumbência de aplicar a lei, desmascarem o Valdemar."