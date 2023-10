Sistema político de coação e chantagens

888

Rafael Moia Filho Bauru – SP

"O povo brasileiro, de forma soberana, decidiu há tempos que nossa forma de governo é republicana, que nosso sistema de governo é presidencialista e que a forma de nosso Estado é federativa. Embora algumas pessoas insistam em dizer que o comunismo pode 'voltar', nós nunca tivemos um sistema de governo comunista em nosso país desde 1500, quando fomos descobertos pelos portugueses.

Entretanto, estamos há muitos anos assistindo nas três esferas de governo (federal, estaduais e municipais) a uma precarização do Legislativo, com a posse cada vez maior de políticos despreparados, alguns desqualificados para o exercício de tão nobre missão. Ocorre que uma parcela considerável destes políticos (vereadores, deputados estaduais e federais) agem de forma a coagir prefeitos, governadores e o presidente da república. Formam bancadas governistas, bases de apoio que votam apenas em troca de cargos, recursos de emendas parlamentares e outras formas de coação e chantagem. Essa situação favorece os conluios entre os Poderes Executivo e Legislativo, beneficiando a classe política e facilitando ações de corrupção, desmandos e desvios de finalidade da coisa pública. É preciso repensar nosso sistema político, com redução de cargos, políticos para aperfeiçoar e voltarmos a ter independência entre os poderes."