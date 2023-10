Legalização das drogas, tráfico e segurança pública

888

Pedro Braga Belo Horizonte









"É triste pensar que legalização das drogas, sejam elas quais forem (especialmente a maconha), acabaria imediatamente com o tráfico criminoso. Acabariam as milícias, a polícia poderia concentrar sua ação com mais eficácia na sua missão primordial, que é a segurança pública, e a economia do país seria imensamente favorecida pela arrecadação de impostos. E é mais triste ainda constatar que não dá nenhum trabalho fazer isto; basta os srs. deputados quererem. Enquanto não fazem isso, são os verdadeiros criminosos, responsáveis pelas mortes de milhares de inocentes."