STF legisla como se fosse Câmara e Senado

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“Partidos nanicos e o do próprio governo, devido a demoras do tempo normal para análise e entrar na pauta do Legislativo, fogem da tramitação e recorrem ao STF, onde furam a fila e consegue seu intento, como se a Corte fosse uma extensão da Câmara e do Senado. De certa forma, é intromissão na função do Legislativo que se tornou comum quando, constitucionalmente, cada Poder tem sua área de atuação. O STF é a instância máxima da Justiça que cuida dos direitos e deveres constitucionais, o Legislativo elabora e aprimora as leis e o Executivo administra e faz obras. Resumindo: ‘cada macaco no seu galho’.”