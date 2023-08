O caso das joias e a Constituição

888

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte





"O Estado de Minas estampa a manchete da página: 'Investigação de joias lança dúvida sobre foro do STF' (Política 20-08-23). No bojo da matéria vêm as opiniões dos especialistas em direito penal, mas nem precisamos dessas opiniões (nada valem) em face de estar evidenciado que, conforme disse um dos ditos especialistas, temos 11 constituições no STF. Deveria ser apenas uma, a de 1988, que dita as regras sobre como devem ser feitas as leis e como devem funcionar os poderes. 'Aos amigos tudo, aos inimigos a lei' é a frase de autoria incerta e que é aplicada faz tempo em Pindorama e isso é cristalino quando se trata de todos os corruptos condenados e descondenados que estão por aí leves e soltos, desfrutando das indulgências, como Sérgio Cabral. Quer exemplo melhor que o Antônio Conselheiro de Garanhuns ter sido entronizado no Palácio do Planalto e fazendo uma interminável lua de mel no exterior, sempre hospedado nos hotéis mais caros do planeta? Pois é... são os 'amigos'. Enquanto isso, os 'inimigos' como Bolsonaro e quem o orbita estão sendo submetidos à Constituição de um dos 11 do STF."