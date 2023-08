Leitor recomenda cautela com enganadores

Jeovah Ferreira

Taquari - DF





“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.” Mateus 26.41. Este versículo serve de alerta para todos nós. Pensemos no trecho em que Jesus fala que a nossa carne é fraca e sujeita às tentações. Uma verdade incontestável. É uma recomendação que todo o homem deveria estar agarrado nela. Quantos homens de bem que por um vacilo manchou a sua boa reputação. Andou no bom caminho durante muito tempo e por não ter vigiado caiu no abismo. O tentador, aquele que não tem nenhum compromisso com a retidão, chega vestido de anjo e, com habilidade para enganar, faz estragos irreparáveis. Quanta gente, nesses últimos tempos, que por não ter vigiado, entrou pelo cano e está pagando caro. Quantas pessoas que hoje se sentem envergonhadas por ter caído na conversa de enganadores que usavam até o nome do Criador em vão no momento em que construíam as suas armadilhas. Vigiemos sempre. Olhos abertos a todo instante. Às vezes, um filho coloca um pai probo numa situação vexatória e humilhante.