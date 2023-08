Lula deveria prestigiar partidas entre Flamengo e São Paulo

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)





A avaliação positiva presidencial do governo Lula 3 é elevada. Mas ele que, com sua influência, conseguiu a construção do Neo Química Arena, o Itaquerão do Corinthians, raramente vai lá ou em qualquer outro estádio para ver um jogo. Falta de tempo não é, pois são constantes seus

passeios ao exterior. Bem que poderia, com todo o seu aparato covarde de segurança, prestigiar em setembro, no Rio ou em São Paulo, um dos eletrizantes embates da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo e confirmar a sua popularidade diante de um público heterogêneo.