Brasil, Índia e EUA lideram casos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Considerando os casos de COVID-19 registrados em todo o mundo, Brasil, Índia e Estados Unidos representam 54% do total. Esses três países contabilizam 44% de todos os óbitos registrados no planeta. Todos os outros países, que totalizam 5,88 bilhões de pessoas, registraram 46% dos casos e 56% dos falecimentos por causa do coronavírus. Os números nos mostram que os países europeus souberam lidar melhor com essa pandemia, que causou tantas mudanças abruptas e caos econômico nas maiores potências mundiais. Pesquisadores e cientistas estão correndo contra o tempo para disponibilizar vacinas o mais rápido possível. 2021 deverá ser o ano de vacinação em massa, para tentar conter esse vírus perverso e desumano."