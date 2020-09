Reflexão de leitor sobre cristianismo

Jeovah Ferreira

Taquari – DF

"No dicionário da língua portuguesa temos a seguinte definição para batismo: ‘primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe e a este confere o caráter de cristão’. Diz-se cristão aquele que professa ou frequenta igreja de uma das modalidades do cristianismo. Essas afirmações não deixam dúvidas de que aquele que recebe o santo batismo passa a ser um seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viverá uma nova vida. Deixou o pecado para trás. Após o batismo, a nova criatura buscará crescer no conhecimento do Senhor Jesus. O corrupto não mais será corrupto; o ladrão não mais roubará; o mentiroso abandonará a mentira; o adúltero não mais cometerá adultério; o que ignorava o seu próximo passará a amá-lo; aquele que cometia assassinatos não mais cometerá, enfim, ele será um imitador de Cristo Jesus. Vê-se muito, hoje em dia, pessoas que estão interessadas em cargos políticos se batizarem com a intenção de conquistar os votos dos fiéis e não colocam em prática os deveres de cristão. São cristãos de fachada. Por qualquer coisa dão coices e patadas até no vento. De Cristo, que é manso e humilde, eles não têm nada. Ah, aproveito a oportunidade para lembrar que igrejas evangélicas estão pedindo

ao governo federal o perdão de uma dívida em torno R$ 1 bi. Será que conseguirão?"