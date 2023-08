Bolsonaro é perseguido, avalia leitor

888





Edalmo Antônio de Pinho Tavares

Belo Horizonte





É impressionante a hipocrisia que acompanha o pobre militante de esquerda. Quando Lula saiu do governo, carregou 11 containers (conforme confissão do próprio) com coisas de valor que faziam parte do acervo do palácio e ninguém da esquerda falou nada. Agora estão com narrativas e perseguição ao presidente mais honesto que o Brasil já teve, e com mentiras a respeito de algumas pedras semipreciosas que o presidente Bolsonaro ganhou como presente pessoal, e cujo valor é irrisório. Não vi ninguém da esquerda reclamar dos grandes roubos do Lula, não vi ninguém reclamar do grande montante do nosso dinheiro que os governos do PT mandaram para Cuba, Venezuela, Nicarágua etc. Agora ficam procurando brecha para acusar Bolsonaro de algum crime, só que não encontraram nada até agora, e não vão encontrar nunca. O petista vive como o passageiro do avião que não gosta do piloto e torce para o avião cair e esquece que ele cai junto.