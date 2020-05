O grave problema da política Brasileira

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Não adianta ter esperança de um Brasil forte, acreditável, livre dos aproveitadores. O Congresso Nacional, mais uma vez, prova ser uma ‘escola infantil’ repleta de maus alunos, portanto, um ‘fosso’ de indivíduos mal-intencionados, sem moral e sem saber o significado da ética. As promessas em campanhas eleitorais, até os dias atuais, foram e são todas inóspitas, obviamente falsas e enganadoras. A utopia grassa nas falas dos candidatos, que, quando eleitos, passam a ser fumaça sem nenhum valor. O povo fica frustrado por não ter nenhum crédito em sua esperança de uma mudança séria e promissora. O atual presidente, com essa esperança de um país sério, ‘gritou’ desde o princípio não baixar a cabeça para o ilegal. Aos poucos, passou de um ‘leão’ – transformou-se – numa ‘lebre’. Hoje, com essa troca do diretor-geral da Polícia Federal – indicação do então ministro Sérgio Moro –, vai atolar sua cabeça numa areia movediça. E tudo poderá voltar para as mãos dos políticos ‘predadores’."